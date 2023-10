Nintendo Switch Online : 3 jeux de la Game Boy et NES ajoutés au service pour Halloween

La semaine dernière, les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel ont pu (re)découvrir le party game de la N64 qu'est Mario Party 3, qui a rejoint ses prédécesseurs. Pour bien terminer le mois d'octobre et après la salve de début septembre, ce sont les abonnés à la formule de base qui peuvent découvrir dès à présent trois jeux supplémentaires provenant de la Game Boy et de la NES. Nous retrouvons ainsi le Castlevania Legends de Konami, Devil World et The Mysterious Murasame Castle, des jeux dont les thématiques sont parfaites pour Halloween et que vous pouvez découvrir en action dans la vidéo ci-dessous.

Voici une présentation de ces trois jeux, qui pour une fois sont aussi les mêmes proposés au Japon.

Game Boy Castlevania Legends - Prenez d'assaut le château de Dracula et entrez au cœur du mal dans ce jeu d'action-aventure, sorti sur la console Game Boy en 1998 ! Prenez les armes en tant que Sonia Belmont, la première parmi les légendaires chasseurs de vampires, et affrontez le prince des ténèbres dans cette aventure qui se déroule avant le jeu Castlevania original. L'histoire de Castlevania commence ici ! NES Devil World - L'un des premiers jeux Famicom de Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka et Koji Kondo, désormais disponible pour la première fois aux États-Unis ! Naviguez dans des labyrinthes périlleux et évitez les machinations du diable dans cette aventure déroutante, mais soyez prudent, car dans Devil World, ce démon prend les devants ! Heureusement, les fans de Super Smash Bros. Ultimate connaissent peut-être déjà ses pitreries en tant que trophée d'assistance : partout où le diable pointe, le labyrinthe entier défilera dans cette direction, restreignant potentiellement vos mouvements et fermant votre issue de secours. Le diable est vraiment dans les détails ! The Mysterious Murasame Castle (Nazo no Murasame Jō) - Une force mystérieuse et crapuleuse a pris le contrôle du château de Murasame dans le Japon féodal. Rejoignez Takamaru, un jeune et courageux apprenti samouraï, et utilisez son épée et ses attaques shuriken contre des essaims d'ennemis lors d'un voyage pour révéler la source du mal qui fait des ravages à travers le pays.

Si vous souhaitez vous abonner au NSO, il est possible de passer par Amazon, la Fnac ou Cdiscount, un abonnement de trois mois coûtant 7,99 €.