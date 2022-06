Nintendo Switch Online : 3 versions spéciales de jeux SNES d'une grande franchise de Nintendo ajoutées

En attendant de retrouver de nouveaux jeux Nintendo 64 ou MegaDrive dans le Pack Additionnel, ce sont bien des titres plus anciens qui sont ajoutés en ce moment au catalogue de jeux rétro du Nintendo Switch Online. Après avoir proposé un melting-pot de jeux NES et SNES, ce sont 3 titres issus de la Super Nintendo qui s'ajoutent à l'offre de base dès aujourd'hui.



Vous avez intérêt à aimer les jeux de plateformes, et plus particulièrement la licence Kirby, car il s'agit des versions SP de Kirby's Dream Course, Kirby’s Dream Land 3 et Kirby Super Star (aka Kirby's Fun Pak), des classiques du milieu des années 90. Oui, si vous suivez attentivement, tous ces jeux étaient déjà disponibles dans le catalogue, mais ils sont désormais accessibles dans une version spéciale avec tout le contenu débloqué dès le départ comme si vous aviez déjà fini les jeux à 100 %.

Kirby Super Star/Kirby's Fun Pak SP

Dans cette version spéciale de Kirby Super Star, les modes secrets sont tous débloqués ! Revenge of Meta Knight, Milky Way Wishes et l'Arène sont tous disponibles, ainsi que le menu Sound Room, un incontournable de la série Kirby. Dans Milky Way Wishes, vous ne pouvez pas copier les capacités des ennemis comme vous le feriez normalement, mais vous pouvez collecter des capacités en utilisant la capacité de copie de luxe. Ensuite, vous pouvez utiliser une capacité que vous avez collectée autant que vous le souhaitez, il n'est donc pas nécessaire de vous retenir !

Kirby's Dream Course SP

Dans cette version spéciale de Kirby's Dream Course, tous les modes secrets ont été débloqués, avec des options de jeu supplémentaires ! Ces nouvelles options incluent Play Extra Course (à la fois sous en 1 joueur et à 2 joueurs), Normal Course et Extra Course (sous Choix du Niveau), et même l'option Dance Select dans la Sound Room. C'est l'heure de danser !

Kirby's Dream Land 3 SP

Dans cette version spéciale de Kirby's Dream Land 3, tous les modes secrets sont déverrouillés. Lorsque la version originale est sortie au Japon en 1998, le site web japonais disait : « Les jeux de nos jours sont vraiment difficiles. N'aimeriez-vous pas avancer en douceur et facilement ? L'attente est terminée, car Kirby est de retour, et il est prêt à jouer avec tout le monde ! »

Kirby et ses amis ont pour mission de sauver PopStar, mais dans cette version spéciale, Kirby s'est déjà aventuré pour sauver PopStar et a facilement atteint un taux d'achèvement de 100 %. Toutes les étapes sont disponibles, mais ce n'est pas tout. Vous pouvez également écouter toutes les chansons du jeu dans la Sound Room sous Options, ou vous pouvez jouer à Super NES MG5 (dans lequel vous jouez les cinq mini-jeux d'affilée, l'un après l'autre). Avec tous les éléments débloqués, vous pouvez même voir toutes les scènes d'évènements et chacune des trois fins.