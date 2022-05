Nintendo Switch Online : 3 jeux supplémentaires ajoutés aux catalogues de la NES et SNES

Autant se l'avouer, ce ne sont plus tellement les ajouts à l'abonnement de base du Nintendo Switch Online qui vendent du rêve depuis l'arrivée de l'offre Pack additionnel. Récemment, les joueurs ont ainsi pu redécouvrir Kirby 64: The Crystal Shards sur l'émulateur N64, tandis que trois jeux Mega Drive avaient été ajoutés fin avril. Nintendo n'oublie pas pour autant ses abonnés à la formule initiale et vient d'ajouter là encore 3 productions d'antan issues de la NES et de la SNES.

Les heureux élus ne parleront sans doute qu'aux plus anciens d'entre nous, avec pour commencer sur SNES le jeu de plateforme Congo's Caper et le beat'em up Rival Turf!. Du côté de la NES, c'est le très classique Pinball qui permet donc de s'amuser sur un flipper virtuel, avec un stage bonus où Mario contrôle une plateforme comme montré dans la vidéo.

Et comme bien souvent, la sélection est un poil différente au Japon, puisque Congo's Caper y cède sa place à Umihara Kawase.

Vous pouvez vous abonner au Nintendo Switch Online à partir de 7,99 € par mois, notamment en achetant des cartes via Amazon.