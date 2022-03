Nintendo Switch Online : 3 nouveaux jeux Mega Drive ajoutés au Pack d'Extension

Nous venons tout juste d'accueillir F-Zero X dans le catalogue Nintendo 64 du Nintendo Switch Online + Pack d'Extension, lui qui faisait partie des titres promis dès le lancement. Nintendo a cependant déjà d'autres titres à intégrer dans l'offre à 39,99 € par an, cette fois issus de la Mega Drive.

Ils sont au nombre de 3 et ne sont pas forcément les jeux les plus marquants de leur époque. Il s'agit de Light Crusader : Le Mystère de Green Rod, le jeu de rôle de 1995, Alien Soldier, le run & gun initialement paru la même année aussi développé par Treasure, et enfin Super Fantasy Zone, le shoot'em up dans un monde fantastique et coloré de 1992. Ils sont tous accessibles dès maintenant aux abonnés du Pack d'Extension.

Si vous voulez profiter du Nintendo Switch Online dans sa version classique, le service coûte toujours 19,99 € par an en format classique et 34,99 € en pack familial.