Nintendo Switch Online : un jeu de course Nintendo 64 culte ajouté en mars 2022

Les abonnés du Nintendo Switch Online + Pack d'Extension, service à 39,99 € par an pour une personne seule et 69,99 € en format famille, peuvent profiter de produits supplémentaires, dont un catalogue de jeux Nintendo 64 et MegaDrive. Le constructeur le garnit régulièrement, comme avec The Legend of Zelda: Majora's Mask le mois dernier.

La liste des futurs ajouts est en partie déjà connue et Nintendo pioche régulièrement dedans pour renouveler la ludothèque rétro. Le prochain titre à rejoindre le Pack d'Extension est encore issu de la Nintendo 64, car il s'agit de F-Zero X, initialement paru en 1998. Il débarquera sur Switch ce 11 mars 2022.

Choisissez parmi 30 pilotes de hover-car différents, y compris des versions mises à jour du Blue Falcon et d’autres véhicules du jeu F-Zero original, et préparez-vous à mettre le pied au plancher ! Foncez jusqu’à la ligne d’arrivée sur des pistes qui tournent et virevoltent dans les airs. Cependant, vous devrez éviter les 29 autres voitures sur la piste ou bien faire face aux conséquences ! Si vous êtes d’humeur compétitive, essayez de gagner une Coupe Grand Prix, d’obtenir le meilleur temps au tour dans un contre-la-montre ou de détruire la concurrence dans une course à mort. Vous pouvez également défier trois amis dans le mode Versus. Avec cinq modes de jeu distincts, des véhicules, des parcours cachés, et une excellente bande-son, F-Zero X est un titre de course qui mérite d’y revenir !

Vous pouvez vous abonner à la version classique du Nintendo Switch Online à partir de 7,99 € les 3 mois via Amazon.fr.

