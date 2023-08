Nintendo Switch Online : un jeu de course 3D très bientôt rajouté pour les abonnés

Nintendo continue encore et toujours de rajouter des jeux rétro pour les abonnés du Nintendo Switch Online. Les utilisateurs de l'abonnement de base ont droit à des titres NES, SNES et Game Boy, tandis que les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel peuvent profiter de davantage de jeux sur GBA, Mega Drive et Nintendo 64.

Et c'est justement cette dernière console qui est concerné aujourd'hui, car Nintendo vient d'annoncer qu'Excitebike 64 sera rajouté sur Switch le 30 août prochain, et donc uniquement jouable pour les abonnés Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. Il s'agit pour rappel d'un jeu de course sorti en 2000 avec des motocross, les joueurs pourront retrouver des modes solo et multijoueur en ligne ou local.

Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez retrouver le Nintendo Switch + Pack Additionnel à 69,99 € pour un an via Amazon.