Nintendo Switch Online : un jeu de course de la Game Boy Advance approche à toute vitesse

Les ajouts au Nintendo Switch Online se poursuivent de manière régulière en ce début d'année, que ce soit pour les abonnés standards ou ceux ayant souscrit au Pack additionnel. Après les deux excellents Golden Sun du côté de la Game Boy Advance et trois jeux Mario pour sa journée, c'est à nouveau la console portable qui est à l'honneur avec une production qui était promise depuis février dernier, le jeu de course F-Zero: Maximum Velocity.

Les abonnés au NSO + Pack additionnel pourront donc le (re)découvrir à partir de ce vendredi 29 mars. Si jamais vous n'êtes pas familier avec ce jeu, en voici une rapide description :

Préparez-vous à faire la fête comme en 2585 ! Il n'existe qu'un seul sport qui offre suffisamment de sensations fortes et de potentiel de calamité pour tenir une galaxie entière en haleine : il est connu sous le nom de Grand Prix F-Zero. F-Zero Maximum Velocity se déroule 25 ans après le jeu F-Zero original, avec une nouvelle génération de coureurs pilotant leurs machines à plasma et utilisant des rafales de vitesse (et quelques collisions stratégiques de véhicule à véhicule) dans une course riche en adrénaline pour garder une longueur d'avance sur la concurrence... et rester en vie. Grimpez au classement du Grand Prix pour débloquer des pistes et des véhicules tout en parcourant 20 circuits différents sur quatre niveaux de difficulté pour prouver que vous avez ce qu'il faut pour vous classer parmi les coureurs les plus élites de la galaxie.

Au passage, une mise à jour 1.3.0 de F-ZERO 99 a été introduite et sera disponible ce jeudi 28 mars, un jeu qui est pour rappel paru en septembre dernier pour les abonnés. Elle va ajouter le Grand Prix Miroir, des courses en miroir pour la Knight League et un Mini Grand Prix classique. Une fonctionnalité d'assistance pour empêcher les collisions avec les murs va également être implémentée, ainsi que des défis limités dans le temps avec un système de trophées à débloquer. D'autres circuits miroir seront ajoutés progressivement pour la King League et la Queen League.

Si vous souhaitez vous abonner au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, l'abonnement de 12 mois est vendu 39,99 € via Amazon.