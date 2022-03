Nintendo Switch Online : des missions spéciales disponibles pour les abonnés, des points My Nintendo et avatars personnalisables à gagner

Les abonnés au Nintendo Switch Online vont avoir une nouvelle manière de s'amuser. Une mise à jour de l'application Switch dédiée au service vient de débloquer le menu Missions et récompenses, qui nous invite à compléter des défis dans nos jeux favoris pour obtenir des points My Nintendo. Ils consistent par exemple à jouer en ligne sur une période donnée ou à lancer un jeu rétro particulier.



Ils peuvent être échangés contre tout ce que peut être acheté via des Points Platine Classiques, mais aussi contre une nouvelle catégorie d'éléments virtuels. Il est maintenant possible de les utiliser pour débloquer des morceaux d'icônes à assembler pour créer votre propre icône d'utilisateur, à savoir des cadres, fonds et personnages. Les challenges et gains changeront sur des bases hebdomadaires, et les jeux thématiques chaque mois : pour commencer, ce sont des morceaux avatars inspirés de Super Mario Odyssey et Animal Crossing: New Horizons qui peuvent être récupérés et assemblés.

Missions exclusives Visitez la nouvelle section Missions et récompenses de l’application Nintendo Switch Online sur votre console Nintendo Switch. Vous y trouverez une liste de missions que vous pouvez remplir juste en utilisant votre abonnement Nintendo Switch Online comme d’habitude, par exemple en jouant en ligne ou en essayant des jeux dans la collection de jeux classiques. Cela vous semble facile? Vous avez raison! Récompenses amusantes Remplissez une de ces missions, puis revisitez l’application Nintendo Switch Online pour obtenir vos points platine à échanger contre des fonds d’écran numériques, des articles physiques de la boutique My Nintendo, et de nouveaux éléments d’icônes exclusives aux abonnés que vous pouvez collectionner et rassembler pour créer une nouvelle icône d’utilisateur. Découvrir les éléments d’icônes ! Une des nouvelles fonctionnalités qui fait partie de la dernière mise à jour de l’application Nintendo Switch Online est la possibilité d’échanger des points platine contre des éléments pour votre icône d’utilisateur. Vous pouvez obtenir des cadres, personnages ou fonds pour créer votre propre icône d’utilisateur visible aux joueurs Nintendo Switch lorsque vous êtes en ligne. Nous proposerons chaque mois un thème différent et les éléments d’icônes seront mis à jour chaque semaine, alors assurez-vous de consulter l’application Nintendo Switch Online sur votre console Nintendo Switch pour ne rien manquer! Offert jusqu’au 4 avril Super Mario Odyssey et Animal Crossing: New Horizons (anniversaires en mars) Souhaitez-vous en apprendre plus sur les missions et récompenses? Assurez-vous simplement que votre console Nintendo Switch a reçu la dernière mise à jour, puis cliquez sur l’icône Nintendo Switch Online en bas de votre menu HOME pour commencer.

Vous pouvez vous abonner au NSO dans sa formule classique pour 19,99 € par an.

