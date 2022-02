Nintendo Switch Online : une date proche et un trailer pour l'arrivée de The Legend of Zelda: Majora's Mask dans le Pack d'Extension

Nintendo a fait une belle surprise aux abonnés du Nintendo Switch Online en ajoutant au catalogue NES et SNES les classiques Earthbound Beginnings et Earthbound. Sa lubie du moment, c'est en revanche de proposer des titres des ères Nintendo 64 et MegaDrive aux personnes ayant soucrit au Nintendo Switch Online + Pack d'Extension.

Le petit nouveau de février, ce sera comme prévu The Legend of Zelda: Majora's Mask, et nous savons désormais à quelle date il sera disponible. Nous avons rendez-vous ce 25 février pour le redécouvrir sur nos Switch. Cela méritait bien une petite bande-annonce pour nous replonger dans l'univers de cet épisode culte.

C'est une course pour arrêter la lune et sauver le monde ! The Legend of Zelda: Majora's Mask sera disponible pour les membres du Nintendo Switch Online + Pack d'Extension le 25 février ! En atterrissant dans le monde mystique de Termina, Link doit se lancer dans une quête urgente pour résoudre le mystère de la lune, sauver le monde de la destruction et retrouver le chemin du paisible pays d'Hyrule en seulement trois jours ! Utilisez le pouvoir de l'ocarina pour manipuler le temps et planifiez votre emploi du temps tout en résolvant des énigmes et des donjons époustouflants !

Nous ne savons pas encore quel sera le titre offert en mars, mais Nintendo a une liste dans laquelle piocher pour l'avenir. Vous pouvez vous abonner au NSO classique pour 19,99 € par an via Amazon.fr.