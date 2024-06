RUMEUR sur Microsoft : un jeu culte encore remastérisé et porté sur PS5

Tout le monde le sait, les exclusivités Xbox n'existent plus réellement. Microsoft sort ses jeux sur PC depuis plusieurs années déjà, mais désormais, le constructeur propose ses titres sur la PlayStation 5 de Sony, sa principale concurrente. Les joueurs ont ainsi pu découvrir Sea of Thieves, Grounded, Pentiment ou encore Hi-Fi RUSH, la liste va s'allonger au fil du temps.

En cette fin de semaine, c'est un jeu mythique de la première Xbox qui refait parler de lui. D'après le journaliste Tom Warren de The Verge, Microsoft développerait une nouvelle version remastérisée de Halo: Combat Evolved et envisagerait de le porter sur PlayStation 5 ! Le Master Chief sur une console de Sony, voilà une nouvelle que personne n'osait espérer il y a quelques mois encore (non, la skin dans Fortnite ne compte pas).

Halo: Combat Evolved a déjà été remastérisé à l'occasion de son 10e anniversaire en 2011, puis a été intégré à Halo: The Master Chief Collection trois ans plus tard sur Xbox One, avant d'être porté sur PC en 2020. L'opus original a été lancé en même que la première Xbox, autant dire que le titre de Bungie est cher aux yeux de Microsoft, le constructeur compte le faire vivre encore un moment. Cependant, Tom Warren précise que le développement de cette nouvelle version remastérisée n'en est encore qu'à ses débuts.

L'information a été dévoilée dans le cadre d'un article dédié au Xbox Games Showcase de dimanche prochain, le journaliste affirme que Microsoft désigne les jeux portés sur PS5 sous le nom de code Project Latitude, mais Fable, Gears 6 et South of Midnight n'en feraient pas partie.