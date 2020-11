Demon's Souls : les notes de la presse anglophone, le remake PS5 a conquis

La PlayStation 5 est disponible depuis le 12 novembre dans 7 premiers pays, avant de débarquer dans le reste du monde et donc en France le 19. Avec elle est arrivée une vague de nouveaux titres, dont le très attendu remake de Demon's Souls, le jeu d'action exigeant qui a érigé FromSoftware au rang de studio incontournable. Cette version next-gen créée par Bluepoint Games a visiblement conquis beaucoup de monde, à en croire les premiers retours de la presse spécialisée.

Demon's Souls sur PS5 affiche une moyenne de 91/100 sur Metacritic à cette heure, avec des avis unanimes. Les graphismes sont incroyables, le gameplay est ultra-prenant et possède une courbe de progression qui force à s'investir pour s'améliorer, les quelques nouveautés améliorant le confort de l'expérience sont les bienvenues. L'exigence, la variété de styles de jeu et son concept même lui assure une excellente durée de vie grâce à son potentiel de rejouabilité, et les quelques petits défauts notés à droite à gauche, comme les phases de plateforme décevantes, ne suffisent en rien à entacher ses qualités.

