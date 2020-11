BON PLAN sur GOG.com : Butcher offert pour lancer les Soldes Made in Pologne

Vous le savez bien maintenant, GOG.com appartient à CD Projekt, studio polonais surtout connu pour les jeux The Witcher et le très attendu Cyberpunk 2077. La firme a décidé de mettre en avant les titres développés localement avec des Soldes Made in Pologne, et offre pour l'occasion un jeu.

Butcher, shooter en 2D rétro avec de gros pixels et beaucoup de sang, est développé par Transhuman Design et est actuellement gratuit sur GOG.com, il suffit pour le récupérer de vous rendre sur la boutique et de l'ajouter à votre bibliothèque virtuelle avant le 18 novembre prochain, 15h00.

Concernant les autres jeux polonais, il y a de quoi faire, avec God's Trigger à -60 %, Carrion à -25 %, Frostpunk à -66 %, Dying Light: The Following - Enhanced Edition à -70 %, The Cat Lady à -60 %, Sniper: Ghost Warrior 2 à -80 % et bien évidemment la série The Witcher avec des réductions jusqu'à -85 %, tout cela est à retrouver sur GOG.com jusqu'au 23 novembre, 15h00. Vous pouvez précommander Cyberpunk 2077 en édition D1 à 52,99 € sur Amazon.fr.