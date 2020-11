Naruto to Boruto: Shinobi Striker, un Uchiha va rejoindre le roster avec le 21e DLC

Bandai Namco Games n'est pas encore prêt à nous proposer un nouveau jeu Naruto, mais il a tout de même de quoi nous occuper avec le Season Pass 3 de Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Il nous a déjà permis de retrouver les 19e et 20e personnages en DLC, Kakashi Hatake (Double Sharingan) et Neji Hyuga.

Qui pour lui succéder ? Trois combattants doivent encore être ajoutés à l'expérience gratuitement, avec comme toujours des extensions payantes pour débloquer leurs tenues et techniques pour nos avatars. Trêve de suspense, le 21e personnage additionnel, ce sera Shisui Uchiha ! Une première image du membre de clan emblématique de la franchise Naruto a été dévoilée, dans laquelle il utilise son Mangekyō Sharingan.

Aucune date de sortie à l'horizon, mais le patch et le DLC pourraient très vite arriver sur nos PC, PS4 et Xbox One. D'ici là, Naruto to Boruto: Shinobi Striker est disponible à partir de 24,90 € sur Amazon.fr.

