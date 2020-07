Naruto to Boruto: Shinobi Striker, Kakashi et son double sharingan passent à l'attaque en vidéo, le Season Pass 3 légèrement détaillé

Après l'arrivée de Naruto Hokage dans le cadre du Season Pass 2 de Naruto to Boruto: Shinobi Striker, nous pensions à raison que Bandai Namco passerait à autre chose avec la licence sur consoles et PC, surtout avec le retour d'Ultimate Ninja Storm 4 ces derniers mois. Sauf que l'éditeur a semble-t-il décidé de tirer sur la corde encore un moment avec un Season Pass 3, dont le premier arrivant sera nul autre que Kakashi Hatake.

C'est dans le cadre du bien décevant Play Anime Live que son trailer a été diffusé. Évidemment déjà inclus de base, et heureusement, le célèbre instructeur de la Team 7 se trouve ici dans sa forme Double Sharingan qu'il obtient temporairement à la fin de l'œuvre, et qui lui permettra donc d'effectuer son Kamui Raikiri (ou Éclair Pourfendeur Divin pour la VF) et d'invoquer sans pression un Susanoo pour lancer l'attaque Kamui Shuriken. Pour ne pas changer, il devrait donc être gratuit pour jouer avec, contrairement au pack Special Master Ninjutsu Training 19 pour obtenir ses attaques et autres éléments cosmétiques pour notre avatar.

Le nombre de personnages inclus dans le Season Pass 3 est également spécifié à la fin de cette vidéo de gameplay, et ils seront finalement seulement 5, soit au moins tout autant de mois d'ajouts si le rythme reste le même qu'auparavant, de quoi terminer l'année 2020.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker est disponible sur PS4, Xbox One et PC, vous pouvez l'acheter à 24,54 € sur Amazon.