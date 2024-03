Naruto to Boruto: Shinobi Striker, le maître marionnettiste Sasori entre en scène, d'autres DLC déjà teasés

C'est une double dose de contenu dans l'univers de Naruto à laquelle ont droit les joueurs en cette fin de semaine. En effet, en plus d'Isshiki Ōtsutsuki du côté de Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, c'est le dernier personnage du Season Pass 7 : Menace de Naruto to Boruto: Shinobi Striker qui a été ajouté ce vendredi. Faisant suite à Boruto Uzumaki (Progression du Kâma) en novembre dernier et une version jeune de Gaara encore en possession de Shukaku paru fin janvier, c'est donc comme promis le maître marionnettiste Sasori qui peut désormais être incarné et a donc eu droit à sa bande-annonce de gameplay.

Les trois techniques que peut utiliser Sasori sont bien connues des fans, à savoir Senju Sōbu (Manipulation des Mille Mains) et Satetsu Kaihō (Monde de Limaille de Fer) pour ses deux ninjutsu et Akahigi Hyakki no Sōen (Arcanes Rouges : Théâtre des 100 Pantins) pour sa Technique secrète. Vous trouverez ci-dessous les descriptions qui ont été données les concernant :

Ninjutsu #1 - Manipulation des Mille Mains (Type Distance) Manipule la marionnette pour invoquer en continuité des armes de l'intérieur de son bras. Lors de l'activation, permet un contrôle libre de la marionnette. Une action supplémentaire amènera la marionnette à attaquer avec ses bras, infligeant des dégâts et du poison. Réduit également les soins que la cible reçoit. Ninjutsu #2 - Monde de Limaille de Fer (Type Distance) Disperse le sable de fer, le transformant en une myriade d'épines avec un champ magnétique repoussant. Inflige des dégâts, du poison et réduit les soins reçus. Crée également un amas de sable de fer au-dessus de l'endroit où le jutsu touche sa cible. Une entrée de commande supplémentaire provoque l'extension d'une épine vers le bas à partir des amas de sable, provoquant les mêmes effets que l'attaque initiale. Les cibles au centre du rayon de l'épine reçoivent des dégâts plus importants. Technique secrète - Arcanes Rouges : Théâtre des 100 Pantins (Type Distance) Connecte les marionnettes directement à son noyau, permettant un contrôle direct sur cent marionnettes, qui se précipitent sur la cible, lui infligeant des dégâts et du poison, tout en réduisant les soins qu'elle reçoit.

Comme d'habitude, tous les joueurs peuvent en profiter, mais le DLC Pack d'entraînement de maître n°39 vendu 3,99 € permet quant à lui d'utiliser ces techniques avec notre avatar, en plus de débloquer la tenue de Sasori pouvant être portée peu importe le genre, sa coiffure, la marionnette du 3e Kazekage en tant qu'arme et le Titre honorifique Ninja du Sable Rouge.

Pour terminer, la fin de la vidéo tease un 40e DLC et donc un ninja supplémentaire, sans pour autant nous donner le moindre indice quant à son identité. Des fonctionnalités de combat additionnelles sont également en développement. Bref, autant dire que Naruto to Boruto: Shinobi Striker va encore continuer à faire parler de lui dans les prochains mois.

Si vous souhaitez vous le procurer sur PC, Gamesplanet le vend 17,99 €.