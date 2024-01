Naruto to Boruto: Shinobi Striker, Gaara et Shukaku viennent semer la destruction dans le cadre du Season Pass 7

C'est une double dose de contenus additionnels à laquelle les fans de l'univers de Naruto ont eu droit cette semaine. D'un côté, les possesseurs de Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections ont pu découvrir Hagoromo Ōtsutsuki, premier personnage du Season Pass du jeu de CyberConnect2. De l'autre, c'est Naruto to Boruto: Shinobi Striker qui a accueilli le deuxième personnage de son Season Pass 7 : Menace. Après Boruto Uzumaki (Progression du Kâma) en novembre dernier, retour dans le passé avec une version jeune de Gaara.

Ce Gaara (ver. jeune) est capable d'utiliser ses fameux jutsu Ryūsa bakuryū (Déferlante de Sables Mouvants) et Sabaku Kyū (Sarcophage de Sable) se terminant sur Sabaku Sōsō (Tombeau du désert), ainsi que sa Technique secrète Tanuki Neiri no Jutsu (Sommeil du Tanuki) durant laquelle il se transforme en Shukaku.

Ninjutsu #1 - Déferlante de Sables Mouvants (Type Défenseur) Un jutsu qui libère une vague de sable, qui inflige des dégâts lorsqu'elle atteint des cibles. Les zones où la vague passe réduisent la vitesse de déplacement de l'ennemi. Après l'effondrement de la vague, des entrées de commandes supplémentaires repousseront et endommageront les ennemis dans ces zones. Ninjutsu #2 - Sarcophage de Sable (Type Défenseur) Un jutsu pour attacher l'ennemi à l'aide de mains faites de sable. Il poursuit les ennemis et les retient s'il les frappe. Une action supplémentaire pendant qu'un ennemi est retenu activera le Tombeau du désert, qui inflige des dégâts. Chaque fois que ce dernier touche, ses dégâts augmentent, se réinitialisant si l'utilisateur est mis KO. Technique secrète - Sommeil du Tanuki (Type Défenseur) Un jutsu qui endort de force l'utilisateur, lui permettant de fusionner avec Shukaku. Transforme l'utilisateur en Shukaku, restreignant ses mouvements à certaines zones spécifiques. Ses attaques normales et ninjutsu sont également remplacés par des attaques spéciales.

Pour ne pas changer, tous les joueurs peuvent en profiter, mais il faut passer à la caisse pour le Pack d'entraînement de maître n°38 coûtant 3,99 € et donnant accès à ces techniques pour notre avatar, ainsi qu'aux éléments cosmétiques Tenue de Gaara (Jeunesse), Masque de Shukaku et Shuriken de sable, et au Titre honorifique Carnage narcissique.

Le prochain personnage est lui déjà connu depuis des mois, à savoir Sasori, membre de l'Akatsuki et ninja déserteur de Suna. Enfin, le volume 6 du DLC Extra Ninjutsu a été dévoilé et il s'agit de Mokuton : Mokujin no Jutsu (Colosse sylvestre), une technique du Premier Hokage Hashirama Senju.

Si vous souhaitez vous procurer Naruto to Boruto: Shinobi Striker, il est vendu 17,99 € sur PC chez Gamesplanet.