Naruto to Boruto: Shinobi Striker, une nouvelle forme de Kawaki en approche pour la Saison 8, avec de bonnes nouveautés

En attendant de découvrir qui sera le troisième personnage additionnel de Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections succédant à Isshiki Ōtsutsuki, c'est Naruto to Boruto: Shinobi Striker qui est à nouveau sous le feu des projecteurs. Les ajouts du Season Pass 7 : Menace s'étaient conclus avec Sasori en mars dernier, avec alors le teasing d'un 40e DLC Pack d'entraînement de maître. Il ne fera pas dans l'originalité, puisqu'après Boruto (Progression du Kâma) ou Kāma voire Karma, comme vous préférez, c'est Kawaki qui a droit au même traitement pour inaugurer la Saison 8. Sa version de base avait été ajoutée il y a environ deux ans, mais puisqu'il fait office de rival au blondinet, nous pouvons comprendre qu'il ait droit à une nouvelle déclinaison. Vous ne tarderez pas à pouvoir l'essayer, puisque sa sortie est prévue pour ce vendredi 24 mai.

Au programme, trois jutsu assez classiques dont des variations sont déjà utilisables par d'autres personnages.

Ninjutsu #1 - Daikokuten: Shokatsu (Type Attaquant) Ce Ninjutsu lance un pieu miniaturisé sur votre cible. Une fois qu'un ennemi est touché par ce dernier, il sera également ciblé par une attaque de suivi utilisant un bloc géant. Parce que le pieu miniaturisé est difficile à voir et se déplace à une vitesse rapide, ce ninjutsu excelle dans les attaques-surprises à longue distance. Le bloc géant est une attaque AOE, vous permettant d'attraper plusieurs ennemis à la fois et de détruire leur formation de bataille. Parmi les ninjutsu existants, la vitesse du projectile et la puissance d'attaque de celui-ci sont de première classe ! Comme mentionné précédemment, vous pouvez éliminer les ennemis à distance avec une attaque-surprise et un suivi depuis le bloc géant, ou vous pouvez l'utiliser comme un combo de finition pour clôturer un combat ! Ninjutsu #2 - Sukunahikona : Chasseur de dieux (Type Attaquant) Ce ninjutsu profite du Sukunahikona résidant dans l'œil gauche de Kawaki pour rétrécir son corps, vous permettant d'éviter les attaques et d'enchaîner avec une offensive précipitée sur la cible par la suite. Laisser le stick gauche seul ou le pousser vers l'avant tout en utilisant ce ninjutsu vous permettra d'esquiver les attaques d'une manière similaire à une substitution. Vous serez invincible dans votre forme rétrécie, vous permettant à la fois d'éviter les attaques ennemies et de lancer des contre-attaques. Cette attaque est invincible, elle est donc extrêmement utile comparé aux offensives similaires. De plus, selon la façon dont vous choisissez de vous positionner, vous pourrez également lancer des attaques-surprises contre les ennemis au-dessus ou en dessous de vous. Ce ninjutsu nécessite un peu de compétence pour être maîtrisé complètement, mais une fois fait, vous serez capable de vous sortir de n'importe quelle situation ! Technique secrète - Progression du Kâma (Type Attaquant) Libérez la puissance évoluée du Kâma pour améliorer considérablement votre force physique ! Vous restez dans la forme rétrécie accordée par Sukunahikona pendant la durée de la Technique secrète, vous permettant d'annuler la plupart des attaques à longue portée en dehors des autres Techniques secrètes et jutsu visuels. De plus, votre attaque puissante changera pour lâcher des blocs géants comme avec Daikokuten. Plusieurs entrées d'attaque puissante vous permettront également de lancer des boules de feu pour faire tressaillir vos ennemis avant d'enchaîner avec une attaque d'outils ninja. Il s'agit d'une Technique secrète auto-améliorée qui excelle en attaque et en défense. Défendez-vous contre les outils ninja lancés avec Sukunahikona et rapprochez-vous pour infliger des dégâts, ou enchaînez vos attaques puissantes Daikokuten pour un combo punitif. Les entrées d'attaque puissante supplémentaires ont suffisamment de force pour assommer vos ennemis en une rotation d'attaque ! Les boules de feu sont créées assez rapidement, alors essayez de les combiner avec d'autres ninjutsu ou d'attaquer lorsque votre adversaire s'y attend le moins.

Pour rappel, il va être jouable gratuitement comme tous les autres personnages ajoutés, mais pour profiter de ses techniques, il faudra acheter le DLC Pack d'entraînement de maître n°40 vendu 3,99 €. En plus de sa tenue mixte, celle d'Amado avec la coiffure correspondante seront incluses, et le titre Frères.

Une grosse nouveauté est aussi introduite et sera implémentée prochainement, à savoir la possibilité d'invoquer un chien ninja ! Ils serviront de monture et pourront courir sur les murs en plus de sauter. En revanche, il disparaîtra s'il subit des dégâts. Une technique spéciale un peu similaire à leur invocation, nommée Body Activation sur le site officiel, servira quant à elle à se déplacer plus vite en courant.

Enfin, des objets de catégorie SS+ vont faire leur début, dont la Lame à griffes « Kurama » (Attaquant), l'Épée infernale « Contrôle des flammes » (À distance) et la Lame scellée « Totsukatsu » (Soigneur).

Lame à griffes « Kurama » (Attaquant) Un kunai basé sur le Septième Hokage Naruto Uzumaki et le démon à queues scellé en lui Kurama. Lorsque vous utilisez des attaques normales, la technique de clone de l'ombre et le Rasengan sont inclus dans vos combos ! Lorsque vous utilisez des attaques puissantes, vous recréez le mode Kurama et vous déchaînez avec les puissantes griffes de ce dernier ! Épée infernale « Contrôle des flammes » (À distance) Une lame de ninja inspirée du héros légendaire Sasuke Uchiha. Grâce à cela, vous pourrez recréer ses nombreuses capacités, notamment Enton: Kagutsuchi et Susano'o, ainsi que leur potentiel destructeur ! Lame scellée « Totsukatsu » (Soigneur) Une épée droite d'après le génie du clan Uchiha , Itachi. Grâce à cela, vous pourrez recréer ses nombreux ninjutsu axés sur le combat, notamment Susano'o et le clone de corbeau. Utilisez ce dernier pour vous précipiter sur le champ de bataille à grande vitesse !

Le ninjutsu spécial volume 7 Transformation de réceptable : Nibi sera également bientôt disponible à l'achat. Si nous comprenons bien, d'autres du même genre devraient suivre par la suite.

Ce ninjutsu recherche les ennemis à une distance lointaine avant de se précipiter vers eux. Les explosions de bombes qui se produisent après la ruée ont une large zone d'effet, ce qui vous permet d'attraper plusieurs ennemis à la fois, ce qui rend ce ninjutsu particulièrement efficace dans les combats d'équipe et les batailles de base. De plus, les flammes qui éclatent lors de l'activation du ninjutsu comptent comme des attaques, vous pouvez débuter avec un combo de coups normaux avant de déclencher le ninjutsu ! Enchaînez une combinaison d'attaques à courte portée ou utilisez-le pour éliminer un ennemi, ce ninjutsu a beaucoup d'utilité, et la manière dont vous l'utilisez dépend de votre style de jeu !

Reste à voir si d'autres personnages seront ajoutés durant cette Saison 8 de Naruto to Boruto: Shinobi Striker, car nous imaginons mal Bandai Namco passer à autre chose malgré l'âge du jeu.

S'il vous intéresse, Gamesplanet le propose dans sa version de base à 17,99 € sur PC.