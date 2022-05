Naruto to Boruto: Shinobi Striker, Madara Uchiha sous sa forme Rikudo annoncé pour la Saison 5

Un peu plus tôt dans le mois, Bandai Namco nous surprenait à nouveau en annonçant une Saison 5 intitulée Legacy pour Naruto to Boruto: Shinobi Striker, un jeu que l'éditeur ne veut décidément pas lâcher. Il faut croire que les ombres montrées n'avaient pas spécialement de rapport avec les personnages qui seront ajoutés, car le premier d'entre eux vient d'être dévoilé en image et ne correspond à aucun d'entre eux.

Oui, après avoir intégré le jeu lors du premier Season Pass sous sa forme Edo Tensei, Madara Uchiha va de nouveau être à l'honneur, cette fois bien plus puissant puisqu'il aura son apparence et les pouvoirs du mode Senjutsu de Rikudō. Il pourra donc utiliser la Plongée dans les Limbes (Rinbo Hengoku) et le Déchaînement de Foudre Inton (Senpō Inton Raiha), en plus d'une autre technique qui ressemble à la Naissance Divine d'un Monde d'Arbres (Shin jukai kōtan) où l'adversaire est emprisonné dans un cocon.

Aucune date quant à sa sortie pour le moment, mais si les habitudes se poursuivent, nous aurons droit à sa bande-annonce pile pour son lancement. Si vous êtes intéressés par Naruto to Boruto: Shinobi Striker, il est vendu à partir de 19,99 € sur Amazon.