Naruto to Boruto: Shinobi Striker, images, date de sortie et bande-annonce de gameplay pour Sasuke Uchiha (Last Battle), le 4e DLC du Season Pass 4

À défaut d'avoir un projet inédit de la licence à se mettre sous la dent, les fans peuvent toujours se tourner vers Naruto to Boruto: Shinobi Striker, dont les ajouts se poursuivent cette année avec un Season Pass 4. Avec lui, ce sont encore 5 personnages jouables supplémentaires avec lesquels les joueurs peuvent et vont pouvoir s'amuser gratuitement, tandis que leurs techniques et certains éléments de leur apparence doivent de leur côté être achetés. Et nous connaissons désormais l'intégralité de ce roster additionnel.

Après Sakura Haruno (Grande Guerre Ninja), Nagato (Réanimation) et Itachi Uchiha (Réincarnation), et en attendant Kawaki d'ores et déjà officialisé, c'est donc une nouvelle déclinaison de Sasuke qui va prochainement être ajoutée. Cette variante Last Battle, comme pour Naruto, le fera apparaître avec son apparence et ses techniques de la fin de l'œuvre de Masashi Kishimoto, dont la Flèche d'Indra. À en croire les visuels partagés, les éléments cosmétiques seront eux plus anciens... Pour le reste, il faudra attendre, mais la sortie ne devrait pas trop tarder.

Mise à jour : cette nouvelle version de Sasuke est attendue ce mercredi 24 novembre et a donc eu droit à sa vidéo de gameplay. Vous pouvez retrouver le changelog en anglais du patch 2.33 sur le site de l'éditeur.

