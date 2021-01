Naruto to Boruto: Shinobi Striker, Naruto (Last Battle) se déchaîne en vidéo à l'aube de son arrivée

Contre toutes attentes, Naruto to Boruto: Shinobi Striker a eu droit à une certaine longévité grâce à ses multiples DLC. Nous en sommes à son Season Pass 3 et il va encore faire un peu parler de lui en cette année 2021, puisque deux personnages sont encore attendus gratuitement, avec tout autant de Pack d'entraînement payants avec ces shinobis. Le prochain sur la liste, c'est encore Naruto et il se montre enfin en vidéo.

Ce Naruto Uzumaki (Last Battle), comme il est appelé par Bandai Namco, ou en mode Rikudō Sennin comme l'appellent certains fans, arborera sa forme de base au combat avant de se transformer et de réduire l'adversaire à néant à l'aide de son Massive Rasen Shuriken faisant intervenir Kurama. Il sera disponible dès demain, vendredi 29 janvier 2021, et une mise à jour 2.23 a été déployée pour préparer le terrain, son changelog en anglais étant lisible ici. Après ça, les paris sont ouverts quant à l'identité du dernier combattant qui succèdera donc à ce Naruto, à Kakashi (double sharingan), Neji et Shisui...

Si l'envie vous prend de jouer à Naruto to Boruto: Shinobi Striker, il est vendu 23 € sur Amazon.