Naruto to Boruto: Shinobi Striker, Nagato (Réanimation) dévoile ses techniques en vidéo avant sa sortie

L'aventure Naruto to Boruto: Shinobi Striker se poursuit désormais avec un Season Pass 4 lancé en juin et qui est placé sous le signe de la Régénération, un thème collant parfaitement à Sakura (Grande Guerre Ninja), la première arrivante de cette nouvelle fournée de personnages jouables, et qui a du sens dans une moindre mesure avec l'ajout futur de Kawaki. La semaine dernière, nous avions appris la venue de Nagato, qui correspond lui aussi à ce thème, même si c'est à sa forme combattive que nous aurons droit, tout droit revenu d'entre les morts.

L'ajout de Nagato (Réanimation) étant prévu pour ce vendredi 30 juillet, c'est donc sans surprise qu'après les visuels nous le découvrons en pleine action en vidéo, maniant le pouvoir des Six Chemins. Comme techniques, il sera capable d'utiliser le Chikushōdō pour invoquer l'une de ses créatures, à savoir un caméléon, le Shuradō transformant son bras en lanceur de missiles et l'invocation du Gegō Mazō en guise de technique secrète des plus puissantes. Évidemment ces capacités pourront être utilisées par notre avatar en achetant le Season Pass 4 coûtant 14,99 € ou à l'unité, toujours au même tarif de 3,99 €.

Le jeu Naruto to Boruto: Shinobi Striker est lui toujours en vente sur Amazon, à partir de 22,65 €.