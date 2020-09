Naruto to Boruto: Shinobi Striker, un beau cap de ventes dépassé pour les 2 ans du jeu

Naruto to Boruto: Shinobi Striker n'a peut-être pas autant marqué les esprits que les Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm, mais il connait tout de même un beau succès. Il a fêté ses 2 ans le 30 août, et continue à faire vivre sa communauté avec des évènements réguliers, dont une campagne pour souffler ces bougies avec des éléments de personnalisation inédits en ce moment, et surtout un Season Pass 3.

Kakashi Hatake (Double Sharingan) a ouvert le bal de cette série d'extension, et en attendant de connaître l'identité de ses 4 successeurs, Bandai Namco Games a une bonne nouvelle à nous annoncer. En cette semaine anniversaire, Naruto to Boruto: Shinobi Striker a dépassé le million d'exemplaires vendus sur PC, PS4 et Xbox One ! Bon, à titre de comparaison, Dragon Ball FighterZ et Xenoverse 2 sont à plus de 5 et 6 millions, mais cela reste un beau score.

Si vous voulez faire grossir ces chiffres de ventes, Naruto to Boruto: Shinobi Striker est disponible pour 19,99 € chez Amazon.