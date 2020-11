TEST de Sniper Elite 4 : un portage Switch convaincant pour l'opus en Italie ?

Après avoir porté Sniper Elite V2 Remastered et Sniper Elite III Ultimate Edition sur Nintendo Switch, ainsi que les spin-offs Zombie Army Trilogy, Rebellion s'attaque cette fois à Sniper Elite 4, dernier épisode en date de la franchise de jeux de tir avec Karl Fairburne, toujours bien décidé à coller une balle de fusil de sniper entre les deux yeux des nazis. Alors, ce voyage en Italie avec la console de salon portable vaut-il le coup de prendre un billet ?

Sniper Elite 4 est un très bon portage sur Nintendo Switch.

Sur une TV avec la Switch branchée sur le dock, ce genre de portage est rarement brillant, et pourtant, Sniper Elite 4, qui a bientôt quatre ans, s'en sort haut la main. Oui, il y a de l'aliasing, mais il est plutôt léger et ne gène absolument pas la lisibilité, à tel point qu'il se fait vite oublier en pleine partie, lorsque le joueur est concentré sur l'action (les têtes des nazis). L'image est globalement belle, les textures sont propres, la végétation accuse quand même un peu son âge et rappelle que la Switch est moins puissante qu'une PS4 ou une Xbox One, mais dans l'ensemble, c'est une vraie surprise que ce jeu sur une télévision. La jouabilité à la manette Pro est évidemment similaire à l'expérience sur consoles, mais Rebellion rajoute un peu de vibrations, que nous allons aborder plus bas, car ce sont les mêmes qu'avec les Joy-Con.

En mode Portable, c'est un peu une autre histoire. L'image est plus fine, l'aliasing disparaît presque totalement (il est encore là, mais il faut se concentrer pour le voir), et malgré la petite taille de l'écran de la Switch, l'action est parfaitement lisible. Le joueur repère les ennemis au loin, les barils explosifs, les scintillements sur les lunettes des autres snipers, et même si la maniabilité avec les Joy-Con est loin d'être optimale, la fonction gyroscopique aidant à calibrer précisément son tir en bougeant la console fait du bien. Mieux encore, les vibrations HD Rumble sont plus palpables dans cette configuration, les Joy-Con (ou la manette Pro) vibrent lors du tir, mais aussi lorsque le rythme cardiaque de Karl est trop élevé, l'immersion est totale. Le joueur, comme son personnage, respire un bon coup, ajuste sa visée, tire et profite de la caméra à rayon X pour admirer le résultat. Et comme le jeu propose d'enregistrer des vidéos, vous pourrez immortaliser vos plus beaux headshots ou tirs dans les testicules et les partager avec vos amis.

Cette version Switch de Sniper Elite 4 comprend donc la même campagne solo qu'à l'époque, ainsi que des modes multijoueurs, à commencer par de la coopération en ligne ou local, jusqu'à quatre joueurs, mais pas d'écran scindé ici, c'est du chacun sur sa console, avec donc la campagne, mais aussi de la survie ou de l'observation, un mode asymétrique avec des observateurs et des tireurs. Un mode multijoueur compétitif est quant à lui à télécharger (gratuitement) sur l'eShop, il n'était malheureusement pas disponible lors de l'écriture de ce test. Grosse déception cependant, les extensions et DLC ne sont pas inclus de base, il faut les acheter à part sur l'eShop, pour un jeu sorti en 2017, c'est quand même bien dommage.

Sniper Elite 4 est donc un très bon portage sur Nintendo Switch, qui est tout aussi plaisant sur une TV qu'en mode Portable, même si l'utilisation d'une manette plutôt que les Joy-Con est un plus. Graphiquement très propre en mode nomade, le titre reste encore plutôt joli avec le dock, l'expérience est complète, les vibrations sont immersives et le multijoueur aura de quoi occuper les fans. Par contre, vendre les DLC d'un jeu vieux de près de quatre ans, alors que de nombreux portages Switch d'autres titres sont complets (même Sniper Elite III Ultimate Edition !), c'est quand même un peu osé...

Les plus Un nouveau Sniper Elite dans sa poche

Très beau en mode Portable

Les vibrations HD Rumble, très immersives

Graphiquement bon sur une TV... Les moins ...Mais il y a quand même des défauts visuels en y regardant bien

Les DLC vendus à part, pour un jeu de 2017, c'est moyen

Notation Graphisme (Dock) 16 20 Graphisme (TV) 14 20 Bande son 13 20 Jouabilité 15 20 Durée de vie 16 20 Scénario 12 20 Verdict 13 20