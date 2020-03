TEST de Zombie Army Trilogy : un portage Switch classique d'un TPS lambda

Depuis 2013, Rebellion développe les Sniper Elite: Zombie Army, le quatrième opus est sorti il y a quelques semaines sur PC, PS4 et Xbox One, mais ces machines avaient déjà accueilli en 2015 la Zombie Army Trilogy, regroupant comme son nom l’indique les trois premiers opus de cette saga de spin-off aux Sniper Elite. Désormais, c’est au tout de la Switch de Nintendo d’avoir droit à cette compilation, qui vaut le détour pour les amateurs de gore, d’horreur et de série Z très clichée.

Une nouvelle version qui vaut surtout le coup pour être jouée en mode Portable.

Le scénario, vous le connaissez sans doute déjà. Adolf Hitler est sur le point de perdre la Seconde Guerre mondiale et lance le plan Z, transformant tout ses soldats nazis en zombies. Heureusement, des Alliés prennent les armes pour lutter contre ces mangeurs de cervelle national-socialistes au travers de missions calquées sur Left 4 Dead. Il suffit d’avancer dans le niveau en affrontant des hordes de zombies nazis jusqu’à atteindre une chambre fortifiée pour refaire le plein de munitions. Le scénario et la structure des jeux valent ce qu’elles valent, c’est bête, méchant, mais efficace, il convient surtout de s’attarder ici sur la partie technique de ce portage sur Switch, qui ne révèle aucune grosse surprise.

Lorsque la console est branchée sur une TV via le dock, il est clair que Zombie Army Trilogy accuse son âge, nous avons là des environnements qui manquent de vie et pas très détaillés, mais surtout des textures parfois grossières, et un aliasing léger mais présent sur quasiment tous les modèles de personnages, que ce soit ceux incarnés par les joueurs ou les ennemis. En visant avec un fusil sur la tête d’un zombie, le constat est flagrant, ce n’est pas très joli. En mode Portable en revanche, eh bien la trilogie de Rebellion s’en sort plutôt bien, l’aliasing disparait presque totalement et les textures sont plus fines, car plus petites. Difficile de déceler des défauts grossiers sur un petit écran, comme souvent avec les portages sur la Nintendo Switch, Zombie Army Trilogy est bien plus plaisant pour les rétines en mode Portable.

Cela est d’autant plus vrai que Rebellion a rajouté la possibilité d’ajuster sa visée avec le gyroscope de la console, une fonctionnalité très bien adaptée à un jeu comme Zombie Army Trilogy qui demande de faire des headshots à la chaîne et de loin. En mode Portable en bougeant la console, c’est très instinctif, et même sur une TV avec la manette Pro, il est plaisant d’ajuster son curseur pour un tir parfait en orientant légèrement la manette dans un sens ou dans l’autre. Pour le coup, la fonction gyroscopique est une réussite dans ce Zombie Army Trilogy sur Switch.

Vous le savez sans doute, mais les Sniper Elite: Zombie Army de Rebellion sont comme les Left 4 Dead de Valve, pensés pour être joués en coopération, et ce portage sur la machine de Nintendo fait le boulot, avec évidemment un mode multijoueur en ligne très classique, mais également la possibilité de jouer en multijoueur local en connectant en réseau jusqu’à quatre consoles. Idéal pour une coopération totale.

Ce portage sur Switch de Zombie Army Trilogy est donc encore une fois sans surprises, nous avons là une nouvelle version qui vaut surtout le coup pour être jouée en mode Portable, abattre des morts-vivants à la pelle n’importe où et n’importe quand, en ajustant son tir avec le gyroscope, est plaisant. Sur une TV, le titre accuse son âge, mais dans l’ensemble, le portage tient la route. Si le genre (répétitif et pas original pour un sou) vous intéresse et que vous n’avez pas d’autres consoles sous la main, cette compilation vaut le détour.

Les plus Vraiment plaisant en mode Portable

La visée au gyroscope utile et pratique

Beaucoup de contenu dans la compilation Les moins Sur une TV, ça pique un peu les yeux

Le jeu en lui-même est très classique et pas vraiment original