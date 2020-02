TEST de Zombie Army 4: Dead War, un jeu de tir classique mais qui fonctionne

Le retour des zombies nazis





En parallèle des Sniper Elite orientés vers l'infiltration et la précision, Rebellion développe les Zombie Army, des jeux de tir à la troisième personne ne demandant qu'une seule chose : du sang-froid pour affronter des hordes de morts-vivants à la solde d'Adolf Hitler dans une uchronie occulte. Le quatrième volet de la franchise vient de débarquer, nous nous sommes lancés dans l'aventure, mais que vaut-elle ?

Zombie Army 4: Dead War reste un jeu de tir bête et méchant

Un scénario, Zombie Army 4: Dead War en a un, mais clairement, il ne sert pas à grand-chose. Suite directe du troisème opus, cet épisode nous emmène en Europe alors que les Résistants ont abattu Hitler, mais des fanatiques veulent le ramener et à la vie et poursuivre leur invasion grâce aux hordes de zombies. Il ne faut pas chercher plus loin, l'objectif est toujours d'exploser des crânes au fil de neuf missions principales qui nous emmènent dans des endroits assez variés, comme une gare qui sombre dans le chaos, un zoo délabré, les canaux de Venise, un volcan au bord de l'explosion ou encore un château infernal. Pour le coup, il a à boire et à manger avec ces environnements variés qui évite au joueur le sentiment de trop tourner en rond, même si le level design a tendance à se répéter. Les développeurs ont joué la carte de la série Z avec du gore, des corps démembrés, de la magie noire et un petit côté Grindhouse vraiment plaisant qui donne au jeu une ambiance loin d'être sérieuse et finalement attachante.

Car Zombie Army 4: Dead War reste un jeu de tir bête et méchant, où chaque mission se déroule presque toujours de la même façon : affronter des ennemis, changer de zone, remplir un objectif en tuant des zombies, changer de zone, et ainsi de suite tout au long des quatre chapitres qui composent chaque mission, marqué par le passage d'une zone sûre protégée par des portes blindées, rappelant les belles heures passées sur Left 4 Dead. Et pourtant, derrière cette monotonie évidente, le titre de Rebellion propose quelques éléments de gameplay fort sympathiques qui sont là pour éviter la redondance, inévitable cependant. À commencer par de nombreux éléments interactifs dans le décor, que ce soit des barils rouges explosifs et des pièges à activer en tirant sur un déclencheur, souvent pour un effet dévastateur (pales d'hélice, grillages électrifiés, requins morts-vivants croquant ce qui passe devant lui).

Un gameplay qui fonctionne





Et mine de rien, cette recette basique, déjà vue ailleurs ou même avant dans la série, qui peut sans doute être qualifiée d'« idiote », eh bien elle fonctionne.

Zombie Army 4: Dead War a une nouvelle saveur à chaque partie.

Le joueur prend du plaisir à avancer dans les missions en explosant un maximum de zombies, en faisant tout exploser d'ailleurs, en cumulant les litres de sang et en vidant ses chargeurs sur les ennemis les plus puissants. Le bestiaire a le mérite d'être varié, car outre les morts-vivants très banals, nous avons droit à des nécromanciers, des nazis en armures intégrales, des monstres équipés de lance-flammes ou de mitrailleuses lourdes et même des bouchers, qui ont sans doute raté le casting de The Evil Within. Malheureusement, cela ne va pas chercher beaucoup plus loin, la faute à un level design qui tourne en rond, malgré le décor, ainsi qu'à une intelligence artificielle inexistante. Le coup du zombie idiot, c'était bien avant, mais un poil de réactivité de la part des ennemis aurait aidé à l'ambiance, plutôt que d'envoyer des dizaines de créatures à la face du joueur pour tenter de le mettre à mal. En mode Facile, même en solo, la difficulté est inexistante, il faut obligatoirement jouer en Normal pour avoir de bonnes sensations.

Mais bien évidemment, pour profiter au mieux de ce Zombie Army 4: Dead War, il faut avoir des amis, ou du moins passer par le matchmaking pour découvrir les missions en compagnie de trois autres joueurs. C'est là que le jeu de Rebellion prend son sens, en coopération : possibilité de varier les rôles, de planifier ses attaques ou défenses, s'entre-aider si les zombies sont trop nombreux ou tout simplement s'amuser entre copains. Comme pour tous les jeux multijoueur, Zombie Army 4: Dead War a une nouvelle saveur à chaque partie, en fonction de l'objectif personnel des joueurs (se détendre en Facile, se surpasser en Difficile, effectuer divers défis), ce qui donne au final une très grosse rejouabilité au titre qui, sinon, se plie en cinq ou six heures.

Parce que oui, il y a du contenu dans ce jeu. Défis à réaliser pour débloquer des skins et émotes, nombreux objets à trouver dans les niveaux, inventaire personnalisable et modifiable entre les chapitres, les joueurs peuvent passer de longs moments à refaire en boucle les missions avant de tout débloquer, mais ce n'est pas tout. Quatre personnages sont proposés, avec leurs propres statistiques influant sur leur mobilité, leur résistance ou leur précision avec le tir à rayon X, marque de fabrique de la franchise Sniper Elite qui est évidemment présent dans Zombie Army 4: Dead War. Cela permet de varier le gameplay, et quand le bon personnage est équipé des bonnes armes (parmi un fusil principal à verrou ou semi-automatique et une mitraillette ou un fusil à pompe), les avantages en partie sont palpables. Mieux encore, un système de niveaux, d'armes et de personnages est présent et permet d'améliorer certains éléments comme sa résistance, les dégâts infligés ou le nombre de munitions portées, mais il faut faire des choix, et donc travailler en coopération avec ses équipiers pour composer l'équipe parfaitement équilibrée qui viendra au bout des hordes de zombies.

Du brodage très classique





En parlant de hordes, d'ailleurs, un mode de jeu éponyme est là pour renforcer la durée de vie.

Graphiquement, Zombie Army 4: Dead War est correct.

Comme son nom l'indique, il s'agit de simplement survivre à des vagues infinies de morts-vivants sur quatre cartes inspirées de la campagne principale, avec tout ce qu'il faut de pièges en tout genre pour tenir le plus longtemps possible. Là encore, aucune révolution à l'horizon, le mode Horde est là pour ceux qui aiment faire des gros scores et se dépasser. Les joueurs en voulant encore davantage peuvent se tourner vers le Défi hebdomadaire, qui est simplement une répétition des niveaux de la campagne, mais avec des règles différentes, comme le fait d'avoir des balles de fusil illimitées, mais aucune arme secondaire pour finir la mission. Pas de quoi fouetter un chat.

Enfin, un petit mot sur la partie technique du jeu de Rebellion, là encore très banale. Graphiquement, Zombie Army 4: Dead War est correct, les textures sont propres et les effets visuels sont nombreux, mais un peu de soin au niveau des visages, de l'eau et de certains éléments du décor n'aurait pas été du luxe en 2020. La partie sonore propose quant à elles des musiques n'étant seulement là que pour accompagner l'action, sans jamais faire dans l'originalité, et les voix, uniquement anglaises, renforcent le côté nanardesque avec des dialogues vraiment pas inspirés, n'étant là que pour donner des indications sur l'objectif.

Zombie Army 4: Dead War fait ce qui lui est demandé, à savoir proposer des gunfights ultra gores dans une ambiance de série Z décomplexée, avec des masses de morts-vivants à éliminer de diverses manière, avec des copains en ligne. Le titre n'a absolument rien d'original, mais Rebellion a soigné le contenu et l'habillage pour faire de son titre un shooter coopératif à la Left 4 Dead ou World War Z plaisant. Mais il ne faut pas lui en demander davantage.

Note : test réalisé sur un PC Gamer Cybertek Level 9 équipé d'une RTX 2080 Ti, d'un i9-9900K et de 32 Go de RAM.

Amaury M. (Clint008)

Rédacteur PC - Testeur Explorateur de musique plus ou moins bruyante, collectionneur de casquettes et vénérateur de Blade Runner. J'aime les zombies et Cthulhu. Suivre ce rédacteur :

Les plus C'est vraiment amusant à plusieurs...

L'ambiance gore et magie noire

Le gameplay basique, mais efficace

Beaucoup de contenu Les moins ... mais très répétitif en solo

Level design fainéant

L'IA inexistante

Techniquement, rien de folichon