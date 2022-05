Zombie Army 4: Dead War sort enfin sur Switch avec sa bande-annonce de lancement

Rebellion aime la Nintendo Switch, il a déjà porté Zombie Army Trilogy sur la console de salon portable en 2020, quelques semaines après le lancement du quatrième volet sur ordinateurs et consoles de salon d'ailleurs. Et justement, après deux longues années, voici que Zombie Army 4: Dead War arrive à son tour sur Switch.

Les développeurs ont évidemment adapté l'expérience à la machine de Nintendo, avec un framerate bloqué à 30 fps, du 720p en mode Portable et du 1080p sur une TV avec le dock. Les joueurs peuvent profiter du gyroscope pour ajuster leur visée et même du Steam Cross Save pour transférer leurs sauvegardes Steam sur Switch et poursuivre l'aventure sur la console de Nintendo. Le mode Cauchemar est inclus, de même que tout le contenu du Season Pass One, avec trois niveaux additionnels, neuf packs d'armes, quatre packs de personnages, cinq packs de skins d'armes et quatre packs de tenues. Au passage, Rebellion rappelle que le titre est jouable en coopération, en local sans fil ou en ligne, jusqu'à quatre joueurs.

Vous pouvez retrouver Zombie Army 4: Dead War sur Nintendo Switch dès maintenant, avec une version physique vendue 49,99 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST de Zombie Army 4: Dead War, un jeu de tir classique mais qui fonctionne