Street Fighter 6 : le démoniaque Akuma gonfle les muscles en vidéo, il sera bientôt de retour

Pour la deuxième journée de la présentation Capcom Highlights, outre les créatures de Monster Hunter et d'Exoprimal, nous avions notamment rendez-vous avec Street Fighter 6. Bon, hormis la confirmation qu'une deuxième année de contenu est actuellement en développement, ce qui ne surprendra personne, les annonces ont été peu nombreuses et sans surprise. En effet, nous savions d'ores et déjà qu'Akuma aka Gōki serait le quatrième combattant additionnel du Year 1 Character Pass attendu au printemps, succédant à Rashid, A.K.I. et Ed. Son concept art le montrait arborant une chevelure blanche et c'est bien ainsi que nous le retrouvons donc dans sa bande-annonce cinématique l'introduisant en plein entraînement.

Les amateurs de muscles saillants seront ravis de cet aperçu, dont il faudra se contenter en attendant du gameplay. Akuma sera comme les autres présents dans les modes Fighting Ground, Battle Hub et World Tour, avec une zone baptisée Gokuento dans ce dernier et des missions, puisque nous pourrons devenir son disciple. Takayuki Nakayama a aussi évoqué des fonctionnalités liées au son et divers évènements à venir pour continuer à occuper la communauté. À ce sujet, c'est Mega Man qui va avoir droit à son Fighting Pass ce mois-ci.

Enfin, voici un résumé de l'actualité e-sport entourant le jeu qui a été effectué par Capcom :

La Capcom Cup XI, conclusion épique de la prochaine saison du Capcom Pro Tour (CPT), attribuera à nouveau un grand prix d'un million de dollars au vainqueur de la Grande Finale ! Capcom souhaite bonne chance aux compétiteurs du monde entier tout au long de la saison CPT 2024. La Street Fighter League (SFL): Pro-JP 2024 accueille également trois nouvelles équipes - Crazy Raccoon, FUKUSHIMA IBUSHIGIN et Yogibo REJECT - ce qui en fait la saison avec le plus de prétendants au titre à ce jour avec 12 équipes en lice pour le titre. La saison de la SFL JP 2024 commence en juillet !

Si vous souhaitez vous procurer Street Fighter 6, il est vendu 45,08 € sur Amazon dans sa version PS5. Gamesplanet le propose sur PC dès 35,99 € en promotion.