Street Fighter 6 : une date de sortie et du gameplay tout en contorsion pour la foudroyante A.K.I.

Les gros jeux de combat qui se profilent à l'horizon sont nombreux, mais Street Fighter 6 va continuer à recevoir du contenu inédit pour régaler sa communauté sur le long terme. Ainsi, en juillet, Rashid a fait son arrivée en tant que premier personnage en DLC au sein du Year 1 Character Pass. Cet hiver et début 2024, ce sont Ed et Akuma qui reviendront, mais pour la période de l'automne 2023, c'est une combattante inédite qui va s'inviter, tout droit venue de Chine. Nous avions pu découvrir un teaser de A.K.I. durant l'EVO en début de mois et elle avait déjà fait forte impression sans même nous montrer de quoi elle sera capable en combat. Capcom ne fait pas durer le suspense plus longtemps et nous présente donc ses compétences à l'occasion de l'annonce de sa date de sortie.

Cette femme dérangée utilisant des poisons n'est autre que la disciple de F.A.N.G, membre de Shadaloo apparu dans SFV. Nous pourrons d'ailleurs en apprendre plus sur son intérêt envers l'organisation dans le mode World Tour en l'aidant à trouver une herbe médicinale à Tian Hong Yuan, une nouvelle zone de jeu où elle pourra devenir notre maître. L'attente ne sera pas longue puisque c'est le mercredi 27 septembre qu'elle sera ajoutée, avec un Costume 2 particulièrement ravissant. Si vous ne possédez pas l'édition correspondante ou le Year 1 Character Pass, le Fighting Pass en jeu disposera d'un ticket pour la louer durant une heure afin de l'essayer.

Du côté de son gameplay, nous pensions à Voldo de SoulCalibur rien qu'en la voyant se contorsionner et ce sera effectivement le cas, une vraie vipère qui devrait empoisonner la vie de ses adversaires. En attendant son arrivée, un Fighting Pass proposera des récompenses thématiques. Le détail de ses techniques est à retrouver ci-dessous et quelques visuels en page suivante.

- À distance, A.K.I. envoie ses ongles en avant comme une chaîne, empoisonnant les ennemis qu'elle touche. Lorsqu'elle frappe un adversaire déjà empoisonné, une fleur toxique déclenche une explosion et ouvre la voie aux attaques suivantes. Nightshade Pulse - A.K.I. envoie une bulle qui empoisonne les ennemis qu'elle touche. Elle peut frapper la bulle avec Nightshade Chaser pour la faire éclater à l'avance, ce qui augmente sa zone d'effet.

- A.K.I. envoie une bulle qui empoisonne les ennemis qu'elle touche. Elle peut frapper la bulle avec pour la faire éclater à l'avance, ce qui augmente sa zone d'effet. Orchid Spring - A.K.I. place devant elle une flaque de poison qui affecte les adversaires qui s'y aventurent.

- A.K.I. place devant elle une flaque de poison qui affecte les adversaires qui s'y aventurent. Sinister Slide - A.K.I. Glisse à travers l'écran pour éviter les menaces tout en avançant et en exécutant des mouvements de suivi tels que Venomous Fang, Heel Strike, or Entrapment.

- A.K.I. Glisse à travers l'écran pour éviter les menaces tout en avançant et en exécutant des mouvements de suivi tels que Venomous Fang, Heel Strike, or Entrapment. Claws of Ya Zi - Le Super Art de niveau 3 d'A.K.I. perce divers points de pression sur le corps de l'adversaire et injecte un poison qui explose dangereusement à l'intérieur de sa victime.

Vous pouvez vous procurer l'édition standard de Street Fighter 6 sur Amazon à partir de 50,55 €.