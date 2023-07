Street Fighter 6 : date de sortie et bande-annonce mouvementée pour Rashid, le premier combattant en DLC

Cela fait désormais un mois que Street Fighter 6 a été lancé par Capcom sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC, et il a su trouver son public avec plus d'un million d'exemplaires rapidement commercialisés. Avant même sa sortie, nous savions que dans le cadre de sa première année, pas moins de quatre combattants additionnels seraient ajoutés, réunis au sein d'un Year 1 Character Pass, avec dès cet été Rashid. En début de semaine, l'éditeur annonçait un deuxième Fighting Pass tout simplement nommé « Rashid arrive ! », permettant d'obtenir des récompenses du 4 au 23 juillet, certaines gratuites et d'autres nécessitant de dépenser 250 Fighting Coins, avec dans tous les cas la nécessité de les débloquer en jouant ensuite. Il fallait donc s'attendre à ce que le Zéphyr fasse son arrivée après cette date et ce sera exactement le cas, puisqu'il a eu droit à sa bande-annonce de gameplay !

Rashid fera donc son entrée au roster de Street Fighter 6 le 24 juillet, avec des techniques de parkour et des déplacements rapides, certaines connues des joueurs et d'autres inédites. Il sera inclus comme prévu dans le World Tour en tant que Maître, pouvant enseigner ses coups à notre avatar, en plus d'être jouable dans les autres modes.

Arabian Cyclone - Un nouveau coup spécial qui exécute un coup de pied tournant et évoque un tourbillon ; peut être utilisé comme un coup autonome ou transformé en Rolling Assault ou Wing Stroke.

- Un nouveau coup spécial qui exécute un coup de pied tournant et évoque un tourbillon ; peut être utilisé comme un coup autonome ou transformé en Rolling Assault ou Wing Stroke. Arabian Skyhigh - Un nouveau mouvement de double saut qui permet aux adversaires de deviner où Rashid atterrira depuis les airs.

- Un nouveau mouvement de double saut qui permet aux adversaires de deviner où Rashid atterrira depuis les airs. Super Rashid Kick - Super Art de niveau 1 qui décharge un coup de pied dévastateur tout en planant vers l'avant et dans les airs.

- Super Art de niveau 1 qui décharge un coup de pied dévastateur tout en planant vers l'avant et dans les airs. Ysaar - Auparavant le V-Trigger de Rashid dans Street Fighter V, ce Super Art de niveau 2 invoque un projectile tourbillonnant lent qui peut être utilisé pour faire pression sur les adversaires.

- Auparavant le V-Trigger de Rashid dans Street Fighter V, ce Super Art de niveau 2 invoque un projectile tourbillonnant lent qui peut être utilisé pour faire pression sur les adversaires. Altair - Le Super Art de niveau 3 de Rashid provoque une tempête qui soulève les adversaires avant qu'il ne pleuve sur eux avec une mousson de coups puissants.

Vous pouvez retrouver des visuels de Rashid en page suivante. Street Fighter 6 est quant à lui vendu 59,99 € sur Amazon.

