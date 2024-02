Monster Hunter Stories : le premier épisode de la 3DS bientôt de retour dans un beau remaster

Cette année, la licence Monster Hunter va célébrer son 20e anniversaire. Pour autant, le prochain épisode principal n'arrivera pas avant 2025, l'ambitieux Monster Hunter Wilds qui nous en a mis plein la vue lors de sa révélation durant les derniers Game Awards. Capcom aura toutefois un petit quelque chose pour les joueurs, mais qui n'aura hélas rien de vraiment inédit. Après avoir sortir sur Switch et PC Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin à l'été 2021 et l'avoir soutenu quelques mois via des mises à jour de contenu, c'est donc l'épisode 3DS de 2016-2017 déjà porté sur Android et iOS qui va faire son retour.

Monster Hunter Stories premier du nom va donc débarquer sur Switch, PS4 et PC (Steam) durant l'été 2024. Oui, même pas de PS5, cela montre l'ambition du projet. Il bénéficiera toutefois de graphismes retravaillés (encore heureux compte tenu du rendu de l'époque), de la présence de contenus qui n'étaient accessibles qu'aux joueurs japonais via les mises à jour 1.2 et 1.3, et à un mode Musée. Il sera également entièrement doublé en japonais et en anglais, et inclura comme nouvelles langues le chinois (traditionnel et simplifié), le coréen, le russe, le portugais brésilien, le polonais et l'arabe.

Si Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin vous intéresse, il est vendu sur PC par Gamesplanet au prix de 35,99 €.