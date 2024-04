Monster Hunter Stories : une découverte fort décevante pour les collectionneurs

Ces derniers mois, Capcom a annoncé un portage de Monster Hunter Stories premier du nom sur PS4, Switch et PC, avant de révéler que sa suite Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin déjà disponible sur deux de ces supports verrait le jour à la même date sur la console de Sony. De quoi faire patienter les joueurs d'ici l'arrivée en 2025 de Monster Hunter Wilds. Une compilation baptisée Monster Hunter Stories Collection a dans le même temps fait son apparition sur le site officiel et il va sans dire que s'y retrouver parmi les différentes éditions physiques ou non en fonction des territoires tourne vite au casse-tête. Nous étions toutefois heureux d'apprendre que les deux jeux seraient réunis en boîte sur PlayStation 4 en Europe. Enfin, ça, c'était jusqu'à ces dernières heures et la découverte de Gematsu...

Il a en effet rapporté la possibilité d'ajouter à sa liste de souhaits Monster Hunter Stories Collection sur Amazon.it, jaquette à l'appui. Même sans parler la langue de nos voisins, la mention bien mise en avant en bas du visuel est sans appel. Ainsi, le Blu-ray n'inclura que Monster Hunter Stories et un code de téléchargement permettra quant à lui de se procurer le deuxième épisode... Si nous en croyons les actuelles pages Steam des deux jeux, le total nécessaire serait de 48 Go (respectivement 20 et 28 Go), donc à moins d'une erreur, tout aurait pu rentrer sur un seul Blu-ray. À croire que Capcom ne voulait juste pas s'embêter un créer un launcher pour sélectionner le jeu auquel jouer.

Sur Switch, les deux ne devraient pas dépasser les 25 Go combinés pour la comparaison. D'ailleurs, l'édition physique nord-américaine de Monster Hunter Stories Collection sur la console de Nintendo va être logée à la même enseigne, avec uniquement le premier sur la cartouche. Au moins, dans ce cas, il existe déjà une version physique de MHS2 sortie à l'époque et le Japon va avoir droit à une édition standard en boîte de MHS, faisant de la Switch la seule plateforme où les deux jeux seront accessibles sous ce format.

Vous l'aurez compris, c'est encore une fois un sacré revers pour les collectionneurs et amateurs de biens physiques. Quitte à sortir une compilation en boîte, autant tout mettre sur le disque. Et avec une telle décision, les envies d'achat vont potentiellement diminuer chez certains, donnant à l'avenir une raison de plus à l'éditeur de ne même plus s'embêter à proposer cela et se concentrer sur le tout numérique.

