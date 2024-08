Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, de très beaux cadeaux gratuits pour remercier les nombreux joueurs

Capcom a lancé le 19 juillet dernier Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, un jeu d'action et de stratégie avec des mécaniques de tower defense, qui a vite séduit une large communauté de joueurs. Aujourd'hui, le studio japonais annonce que le titre compte plus de 500 000 joueurs sur PC, PlayStation et Xbox.

Il faut tout de même rappeler que Kunitsu-Gami: Path of the Goddess est disponible dans le Game Pass depuis son lancement, il n'a donc pas réalisé un demi-million de ventes, mais le succès populaire est là. Capcom a donc décidé de remercier les joueurs en offrant un pack de DLC gratuits avec trois Talismans Mazo inédits, dont un issu de l'univers d'Okami :

Talisman Mazo : Benkei – Une fois ce talisman équipé, les villageois près de Soh effectuent une danse enchantée.

Talisman Mazo : Danse de la grue - Transforme les attaques normales de Soh en une danse envoûtante, accompagnée de feux d'artifice.

Talisman Mazo : Amaterasu - Avec ce Talisman, des fleurs éclatantes fleurissent sous les pieds de Soh lorsqu'il se déplace.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess a également droit à une mise à jour rajoutant la possibilité de trier ses Talismans Mazo dans l'écran d'équipement, tout en corrigeant des « bugs mineurs ». Enfin, Capcom lance une série de vidéos making-of revenant sur le développement de son jeu. Le premier épisode est à découvrir juste ici :

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et dans le Game Pass. Vous pouvez retrouver le jeu à 44,99 € sur Gamesplanet.

