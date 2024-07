Xbox Game Pass : les autres ajouts de juillet 2024 dévoilés, avec un beau triplé de nouveautés en day one

Cela fait déjà deux semaines que les nouveautés pour la première moitié de juillet dans le PC/Xbox Game Pass ont été communiquées et sont parues, il est donc temps de découvrir ce que nous réserve la fin du mois. Eh bien, ce sera léger en termes de nombre, mais les trois jeux faisant leur arrivée seront tous inédits et ajoutés le jour de leur sortie. Nous retrouvons donc le titre d'action et stratégie Kunitsu-Gami: Path of the Goddess de Capcom, l'Action-RPG Dungeons of Hinterberg de Microbird et le Souls-lite Flintlock: The Siege of Dawn d'A44 Games.

Vous trouverez ci-dessous le programme complet pour la fin juillet, avec une poignée de départs à la fin du mois.

Disponible aujourd'hui Magical Delicacy (Cloud, Console et PC) Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Un jeu de plateforme en pixel art plein de bienveillance. Cuisinez des délices magiques à partir d'une vaste collection d'ingrédients dans votre propre boutique. Explorez une ville inconnue et livrez de délicieuses gourmandises aux habitants. Apprenez de nouvelles façons de vous déplacer, découvrez des secrets et vivez une expérience unique dans un monde de sorcellerie. Flock (Cloud, Console et PC) Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Flock est un jeu coopératif multijoueur qui célèbre le plaisir de voler et de rassembler de charmantes créatures volantes, elles aussi, avec vos amis. Planez à travers de magnifiques paysages à la recherche de créatures rares et insaisissables à ajouter à votre volière. Bientôt Disponibles Flintlock: The Siege of Dawn (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 18 juillet Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Éliminez tous les dieux dans le prochain RPG d'action des développeurs de Ashen ! Enfilez les bottes de Nor Vanek, un membre d'élite de l'armée de la Coalition, accompagné par Enki, un compagnon ressemblant à un renard, dans leur quête de vengeance contre les dieux. Combinez combats au corps à corps, poudre à canon et magie dans des batailles rythmiques où les combos s'enchaînent pour créer une danse mortelle. Dungeons of Hinterberg (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 18 juillet Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Bienvenue à Hinterberg, une nouvelle destination touristique nichée dans les idylliques Alpes autrichiennes ! Explorez de nombreux donjons et vivez des aventures passionnantes. Serez-vous renvoyé dès votre premier jour ou resterez-vous pour devenir un Maître des donjons ? Maîtrisez la magie, résolvez des énigmes, tuez des monstres : tout cela et bien plus encore vous attend à Hinterberg ! Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Cloud, Console et PC) - 19 juillet Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Ce jeu unique de stratégie et d'action Kagura est inspiré du Japon. L'histoire se déroule sur une montagne envahie par la corruption. Pendant la journée, purifiez les villages et préparez-vous pour le crépuscule. La nuit, protégez la Vierge contre les hordes du Seethe. Répétez le cycle jour-nuit jusqu'à ce que vous nettoyiez la montagne de toute corruption et rameniez la paix sur la terre. Mises à jour et contenus téléchargeables EA Sports College Football 25 (période d'essai anticipée) - Disponible dès maintenant Essayez EA Sports College Football 25 dès aujourd'hui avec une période d'essai anticipée de 10 heures. Immergez-vous dans des atmosphères emblématiques grâce au Game Pass Ultimate via EA Play. De plus, les membres reçoivent chaque mois des packs Loyalist Ultimate Team, comprenant 4 joueurs or et économisent 10 % sur les achats de contenu numérique EA, y compris les précommandes. Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate Stumble Guys: Cyborg Dance Bundle - Disponible dès maintenant Rejoignez des millions de joueurs et triomphez dans ce battle royale multijoueur hilarant ! Récupérez le pack pour impressionner avec votre skin légendaire Cyborg et votre animation de victoire Robot. N'oubliez pas d'utiliser vos 250 gemmes et 50 jetons Stumble pour encore plus de fun ! The First Descendant: Launch Edition Bundle - Disponible dès maintenant Jouez dès maintenant au looter-shooter de nouvelle génération, The First Descendant et réclamez votre pack de lancement pour bénéficier d'un avantage unique dans le jeu, comprenant un accessoire dorsal, deux skins d'armes et d'autres objets cosmétiques pour personnaliser l'apparence de votre Descendant ! EA Sports UFC 4: Premium Starter Pack - Disponible dès maintenant La légende du Kumite a influencé des milliers d'arts martiaux mixtes. Déverrouillez des objets inspirés par cette même tradition avec ce pack de démarrage premium disponible avec votre abonnement EA Play. Ils nous quittent le 31 juillet Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le service, c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d'utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres et continuer à y jouer. A Short Hike (Cloud, Console et PC)

Train Sim World 4 (Cloud, Console et PC)

Venba (Cloud, Console et PC)

Vous pouvez toujours vous abonner au PC/Xbox Game Pass Ultimate à partir de 14,99 € pour un mois sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount, mais ne tardez pas puisque les tarifs ont augmenté.

