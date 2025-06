Kunitsu-Gami: Path of the Goddess va offrir un étonnant cadeau aux joueurs pour son 1er anniversaire

Pas de repos pour Soh et Yoshiro





Cela fera bientôt un an que Capcom a sorti Kunitsu-Gami: Path of the Goddess sur les PlayStation, Xbox et PC (Steam), un projet peu conventionnel mêlant action et stratégie. Depuis peu, une version Switch 2 a vu le jour, proposant notamment d'y jouer en utilisant les Joy-Con 2 comme des souris. En même temps que cette dernière, l'ensemble des joueurs a également pu découvrir le contenu additionnel Périple dans l'autre monde, proposant des vagues d'Ikoku à l'infini dans le royaume s'étendant au-delà des torii, mais à condition d'avoir terminé le jeu une première fois. Vous pouvez voir ce que cela donne au travers de la vidéo ci-dessous.

Un cadeau musical





À l'approche du 1er anniversaire de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, nous avons donc appris durant le dernier Capcom Spotlight ce que nous réserve l'éditeur pour l'occasion et c'est... surprenant. Il s'agira encore une fois d'un Talisman Mazo comme lors de la célébration des 500 000 joueurs, mais qui est assez singulier. Nommé Yashichi Waves, il ne s'agit pas là d'une référence au personnage de Mirumo, mais bien de la marque en forme de moulin à vent qui est apparue dans de nombreux jeux de Capcom depuis 1984. Son rôle ici est de modifier certaines pistes sonores de la bande-son du jeu dans un style 8-bit. La vidéo qui l'introduit est pour le coup assez délirante, nous vous laissons en juger :

Si vous souhaitez vous procurer Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, il est vendu 35,99 € chez Gamesplanet.

Lire aussi :