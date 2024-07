TEST Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, la belle petite surprise de Capcom

Page 3 : Conclusion de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Le mythe japonais





Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, késako concrètement ? Il s’agit d’une production signée Capcom qui plonge le joueur dans un monde folklorique purement japonais. Le titre mélange deux genres : la stratégie (dans le style tower defense) et l’action. Pour le coup, cette nouvelle œuvre / licence a de quoi attirer l’attention. Et pour cause, l’univers est alléchant, la prise en main semble amusante, et l’aventure intéressante. Nous avons donc passé des heures et des heures devant notre écran, il est temps de vous livrer nos impressions sur cette expérience.

La direction artistique est tout bonnement divine.

Pour ne pas changer, nous aimons commencer avec la partie visuelle puisque c’est le premier point qui saute aux yeux lorsque nous débutons une partie. L’odyssée débute et il faut dire que nous sommes subjugués par la direction artistique. Les développeurs titillent un brin les pupilles avec une direction artistique vraiment sublime. Les environnements sont colorés, les jeux de lumière sont maîtrisés, le design des personnages et créatures sont superbes, bref, l’équipe exhibe le folklore japonais avec brio, rappelant certaines mythologies de la culture nippone.

Cependant, techniquement, le géant aurait pu proposer un peu plus de peps et de détails à l’image. En effet, nous sommes « enfermés » dans des petites zones, les développeurs auraient pu exploiter un peu plus la puissance des machines pour affiner les textures (surtout au sol). Nous avons le choix des graphismes sur les dernières consoles du moment, Qualité ou Performance, mais il n’y a pas beaucoup de différence entre les deux... C’est un brin frustrant car la direction artistique est tout bonnement divine. Avec des graphismes un peu plus peaufinés, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess aurait pu être incroyable, visuellement parlant.

Concernant la bande-son, nous n’avons pas grand-chose à dire mis à par que les notes collent parfaitement avec l’action et l'univers. Lors de phases calmes, les mélopées sont douces et apaisantes, pendant les moments dynamiques, les musiques s’excitent et suivent le rythme à l’écran. Et le doublage dans tout cela ? Nous avons le choix entre l’anglais et le japonais ; oui, il n’y a pas de français dans les parages. Seul point noir au tableau, il n’y a pas beaucoup de blablas pendant les cinématiques...

Notation Graphisme 12 20 Bande son 17 20 Jouabilité 16 20 Durée de vie 17 20 Scénario 12 20 Verdict 15 20