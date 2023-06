Capcom Showcase : l'éditeur annonce une nouvelle présentation pour la semaine prochaine

Le planning déjà bien chargé des présentations de cette période de non E3 placée sous le signe du Summer Game Fest accueille à présent un autre rendez-vous numérique qui était à prévoir, à savoir un Capcom Showcase. L'éditeur nous en avait déjà proposé un l'an dernier et l'année précédente en juin et va revenir nous parler de ses jeux la semaine prochaine.

Ce Capcom Showcase daté au lundi 12 juin à 23h59, ou mardi 13 juin à minuit selon votre préférence, fera donc suite à l'Ubisoft Forward planifié un peu plus tôt dans la soirée, nous promettant environ 36 minutes de présentation des dernières informations entourant les jeux de l'éditeur. Puisque Street Fighter 6 vient de sortir, il ne devrait pas trop occuper l'espace médiatique, bien que l'arrivée en DLC de Rashid cet été pourrait pourquoi pas être abordée. De même, avec l'ultime mise à jour de Monster Hunter Rise: Sunbreak qui sera dévoilée ce mercredi 7 juin, nous ne devrions pas entendre parler du jeu. En revanche, il serait judicieux de faire parler du titre mobile Monster Hunter Now prévu pour septembre pour le faire connaître à une plus large audience.

Mais n'allez pas croire que Capcom n'a aucune grosse cartouche dans sa besace, puisque l'Action-RPG Dragon's Dogma 2 a récemment eu droit à sa première bande-annonce et a donc toutes les raisons d'être présenté plus en détail. Plus certainement, Exoprimal devrait au moins avoir droit à une vidéo, sa sortie étant proche. Aurons-nous enfin une date pour le mode VR de Resident Evil 4 maintenant qu'il s'est montré au PlayStation Showcase ? Est-ce que le prochain épisode numéroté de la saga, qui pourrait s'appeler Apocalypse selon le gros leak de 2020, sera annoncé ? Et surtout, Pragmata va-t-il enfin réapparaître ou nous faire une Deep Down ?

Vous pourrez donc suivre ce Capcom Showcase via le flux vidéo ci-dessus et retrouver dans la foulée nos articles sur le site. Quelles sont vos attentes ?