Pragmata : Capcom annonce une nouvelle licence pour PS5, Xbox Series X et PC

Capcom est chaud bouillant et annonce une toute nouvelle licence qui verra le jour sur PS5, Xbox Series X et PC, Pragmata. La firme japonaise a partagé une bande-annonce intrigante, colorée, et dynamique qui donne envie d'en savoir un petit peu plus sur cet univers. Par ailleurs et en attendant, le géant s'amuse a titiller les joueurs avec quelques mots.

Il précise donc :

Notre équipe de développement travaille d'arrache-pied sur ce tout nouveau titre, en utilisant pleinement les nouvelles technologies next-gen, comme le ray tracing, pour créer un univers immersif, à couper le souffle, très science-fiction, comme jamais vu auparavant.

Des nouvelles à venir d'ici quelques semaines ? Eh bien non, il faudra attendre l'année prochaine...

Nous sommes très désireux d'en montrer plus, mais... c'est tout ce que nous avons pour l'instant. Nous partagerons d'autres informations sur Pragmata en 2021.

Pragmata verra le jour en 2022. Plusieurs images sont visibles en page deux de cet article.