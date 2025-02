Crytek licence et annonce une mauvaise nouvelle pour Crysis 4

Après avoir débuté avec Far Cry premier du nom, Crytek a décidé de malmener nos ordinateurs avec les Crysis, des jeux de tir surtout réputés pour leurs configurations requises ultra élevées. Le studio s'est essayé à d'autres jeux, comme Ryse: Son of Rome et plus récemment Hunt: Showdown, un titre PvPvE qui a eu droit à une grosse refonte récemment avec Hunt: Showdown 1896. Mais le développeur allemand planchait également sur Crysis 4, officialisé en 2022 et bien discret depuis.

Aujourd'hui, le studio prend la parole sur les réseaux sociaux pour annoncer une mauvaise nouvelle : le développement de Crysis 4 a été mis en pause au troisième trimestre 2024 et une partie de l'équipe a été placée sur Hunt: Showdown 1896. Malheureusement, Crytek licencie environ 15 % de ses 400 employés, ce sont donc 60 personnes qui se retrouvent sur le carreau. Le développeur explique que, malgré le succès de Hunt: Showdown 1896, il ne pouvait continuer sur cette lancée pour rester financièrement stable.

Désormais, le studio allemand va se focaliser sur son jeu de tir PvPvE, laissant de côté la franchise Crysis pour le moment.