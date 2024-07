Hunt: Showdown 1896, la première carte au Colorado dévoilée et datée, de gros changements en vue

Crytek a lancé en 2019 Hunt: Showdown, un jeu de tir multijoueur en PvPvE, nous demandant de récolter du butin dans le bayou de Louisiane tout en affrontant des ennemis gérés par l'IA et d'autres joueurs. Un titre alors disponible sur PC et Xbox One, puis porté l'année suivante sur PS4, mais ces versions sur consoles d'ancienne génération vont prochainement être abandonnées, la faute à de gros changements pour Hunt: Shodown.

Crytek a dévoilé récemment Hunt: Showdown 1896, la mise à jour majeure de son jeu, qui changera de nom pour l'occasion. Au revoir la Louisiane, bonjour le Colorado et ses montagnes rocheuses avec la carte inédite Mammon's Gluch, introduisant un tout nouveau biome et pas mal de verticalité. Hunt: Showdown 1896 bénéficiera également de la puissance du moteur de jeu CryEngine 5.11, Crytek détaille tout cela :

Mammon’s Gulch Dans Mammon’s Gulch, visitez 16 complexes uniques répartis à travers les sommets et les ravins du nouveau biome de Hunt. Traversez les villes incendiées et plongez jusqu’au plus profond des mines, évitez les nouvelles menaces et tirez parti du terrain en explorant de nouveaux points de vue et tactiques stratégiques. Prenez de la hauteur dans la lutte contre les Chasseurs rivaux, ou aventurez-vous dans les mines profondes de la Gulch pour affronter des horreurs indescriptibles. CRYENGINE 5.11 Hunt: Showdown 1896 met en avant les nouvelles capacités de la très attendue mise à jour CRYENGINE 5.11. Les joueurs plongent dans une nouvelle expérience bénéficiant d'une amélioration de la fidélité visuelle, avec des améliorations sur les textures, l'éclairage et l'animation, une conception audio améliorée, de meilleures performances globales et bien plus. Les joueurs sur console bénéficieront également du support natif en 4K et 60fps sur PlayStation 5 et Xbox Series X, et 60fps en 2K pour Xbox Series S, le tout dans un HDR éclatant. Nouvelle Ère de Chasse – Hunt: Showdown 1896 transporte le combat dans un tout nouveau biome du Colorado avec la nouvelle carte, Mammon’s Gulch. Lancement le 15 août.

– Hunt: Showdown 1896 transporte le combat dans un tout nouveau biome du Colorado avec la nouvelle carte, Mammon’s Gulch. Lancement le 15 août. CRYENGINE 5.11 – Utilisant la technologie la plus récente pour offrir l'expérience Hunt la plus immersive à ce jour, avec des visuels remaniés, un son plus riche, et bien plus.

– Utilisant la technologie la plus récente pour offrir l'expérience Hunt la plus immersive à ce jour, avec des visuels remaniés, un son plus riche, et bien plus. Monde Corrompu & Mal Éternel – Un jeu d'extraction PvPvE de duel au pistolet, défiant les chasseurs à prospérer contre un fond d'horreurs surnaturelles dans un monde sombre et brutal où les joueurs construisent ensemble des souvenirs partagés de désespoir, de perte et de triomphe.

– Un jeu d'extraction PvPvE de duel au pistolet, défiant les chasseurs à prospérer contre un fond d'horreurs surnaturelles dans un monde sombre et brutal où les joueurs construisent ensemble des souvenirs partagés de désespoir, de perte et de triomphe. Atmosphère Intense – Avec une conception audio primée, plongez dans une expérience de jeu sensorielle avec des sons riches et des environnements immersifs.

– Avec une conception audio primée, plongez dans une expérience de jeu sensorielle avec des sons riches et des environnements immersifs. Évolution Continue – Des mises à jour fréquentes pour les joueurs en quête de nouveaux défis, avec de nouveaux événements, armes, personnages, récompenses et plus dans le monde en expansion de Hunt.

– Des mises à jour fréquentes pour les joueurs en quête de nouveaux défis, avec de nouveaux événements, armes, personnages, récompenses et plus dans le monde en expansion de Hunt. Communauté Florissante – Rejoignez des milliers d'autres chasseurs du monde entier dans une communauté très engagée, contribuant à façonner l'avenir de Hunt avec des retours et des sondages qui orientent régulièrement les futures mises à jour.

La date de sortie de Hunt: Showdown 1896 est fixée au 15 août 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les joueurs qui possèdent déjà le jeu bénéficieront d'une mise à niveau gratuite, mais Hunt: Showdown ne sera plus jouable sur PS4 et Xbox One à partir de cette date.

