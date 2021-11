Hunt: Showdown, une série en live-action annoncée par Crytek et Binge

Jeu multijoueur mélangeant le PvP et le PvE, Hunt: Showdown a sa petite communauté fidèle, et surtout un univers fantastique bien à lui. Le titre prend place dans la Louisiane des années 1890 avec des chasseurs de prime traquant de vilains monstres pour repartir avec le pactole. Et ça, ça se prête bien à une adaptation en série.

Eh oui, Crytek annonce que Hunt: Showdown va être adapté en série live-action grâce à Binge, qui a décidément beaucoup à faire avec les adaptations de System Shock et Driver. Avni Yerli, Faruk Yerli et Pascal Tonecker de chez Crytek seront producteurs exécutifs, aux côtés d'Allan Ungar et Vince Talenti de chez Binge.

Pour visionner cette adaptation en live-action de Hunt: Showdown, il faudra patienter jusqu'à une date inconnue, elle sera disponible directement en streaming sur la future plateforme de Binge, accessible sur TV, mobiles, PC et consoles l'année prochaine. Si vous n'avez pas le jeu, Hunt: Showdown est vendu 20,80 € sur Amazon.