System Shock : une série en live-action annoncée par Binge

Pionnière du mélange entre le FPS et le RPG avec les Ultima Underworld, la licence System Shock a le vent en poupe ces dernières années, entre les remastérisations des deux premiers volets, un vrai remake et même un troisième opus en développement. Binge a flairé le bon filon et va adapter la franchise en série.

La plateforme de SVoD veut frapper fort à son lancement l'année prochaine, elle travaille déjà sur une série Driver main dans la main avec Ubisoft Film & Television, et elle annonce aujourd'hui une adaptation en série live-action de System Shock. Stephen Kick et Larry Kuperman, cofondateurs de Nightdive Studios, seront producteurs exécutifs du projet, et Allan Ungar, COO de Binge, produira donc cette série dont nous ne savons pour le moment rien concernant son scénario. Mais tout le monde est très excité par ce projet :

Stephen Kick : J'ai toujours pensé qu'une adaptation en live-action de System Shock serait le moyen idéal pour raconter l'histoire poignante de la station Citadel et de son IA rebelle qui soumet l'équipage à une horreur inimaginable. Nous sommes très heureux de voir la talentueuse équipe de Binge donner vie à System Shock de manière horriblement réelle et nouvelle. Allan Ungar : System Shock est une franchise emblématique adorée des joueurs depuis plus de deux décennies et une série qui a aidé à redéfinir ce que signifiait jouer à un FPS. Nous sommes ravis de faire honneur à la franchise – et au genre – en donnant vie à System Shock. Préparez-vous pour SHODAN.

Comme le rappellent les deux hommes, le premier System Shock se déroule en 2072, dans la Citadel, une station spatiale désormais contrôlée par SHODAN, une intelligence artificielle malfaisante. Le joueur y incarnait un pirate informatique envoyé pour contrer cette IA à l'aide de ses implants neuronaux. La série devrait donc suivre cette même trame, croisons maintenant les doigts pour qu'elle soit à la hauteur des attentes des fans exigeants. Vous pouvez retrouver la bande originale System Shock (Remastered) sur Amazon.