Driver : la célèbre licence d'Ubisoft bientôt adaptée en série live-action pour la nouvelle plateforme Binge

Entre Mythic Quest, les films Werewolve Within, Beyond Good & Evil et The Division, les séries Assassin's Creed, Far Cry, Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix et Splinter Cell et d'autres projets encore, Ubisoft Film & Television a du pain sur la planche, notamment avec Netflix.

Il va cependant s'associer à un autre partenaire pour une nouvelle adaptation de l'une de ses licences cultes : une série live-action Driver va être développée aux côtés de Binge, la nouvelle plateforme de vidéo à la demande de l'australien Foxtel dont le lancement aura lieu en 2022. Le SVOD veut proposer une offre tournée vers les fans de gaming, alors nous devrions nous attendre à d'autres initiatives du genre à l'avenir.



Toujours est-il que la saga mise au placard depuis Driver: San Francisco va revenir via le streaming, pour nous raconter l'histoire de John Tanner, un ancien pilote de course devenu agent sous couverture pour affronter un syndicat du crime local. Jason Altman, Danielle Kreinik et Genevieve Jones ont été nommés producteurs exécutifs du côté d'Ubisoft Film & Television, tandis qu’Allan Ungar et Vincent Talenti assureront la production côté Binge.

« Notre mission chez Ubisoft est de donner vie à nos jeux de manière nouvelle et passionnante et de créer du contenu dans le monde, la culture et la communauté du jeu », a déclaré Danielle Kreinik, responsable du développement télévisuel, Ubisoft Film & Television. « Travailler avec Binge nous permettra de proposer une série Driver directement au public le plus passionné de voir cette franchise prendre vie. » « En tant que fans de longue date de la franchise, nous sommes ravis de proposer une expérience de narration originale, premium et riche qui emmènera les fans et les nouveaux arrivants dans une aventure passionnante », a déclaré Allan Ungar pour Binge.

Maintenant, il faudra attendre pour savoir à quoi ressemblera ce Driver en prises de vue réelles, et peut-être longtemps, au vu du temps que les autres projets mettent à se concrétiser.

