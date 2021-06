NETFLIX : Assassin's Creed, un scénariste habitué des Vikings et de l'action sur le projet selon Variety

Netflix a bien des projets concernant les univers vidéoludiques comme il nous l'a encore montré la semaine dernière avec sa Geeked Week, notamment en partenariat avec Ubisoft. Outre, Splinter Cell et Far Cry, c'est aujourd'hui une autre licence majeure de l'éditeur qui refait parler d'elle, Assassin's Creed. Comme vous le savez, une série live-action est en pré-production et elle désormais un scénariste, du moins si les sources de Variety sont exactes.

Ainsi, en plus de Jason Altman et Danielle Kreinik d'Ubisoft Film & Television en tant que producteurs exécutifs, ce serait Jeb Stuart qui écrirait le scénario. Si son nom ne vous dit rien, sachez qu'il a justement été scénariste sur Piège de cristal (Die Hard) pour les plus vieux d'entre nous, et de la prochaine série Vikings: Valhalla attendue sur Netflix. L'intéressé sait écrire des scènes d'action, un ingrédient essentiel à un tel show, espérons tout de même que cette série Assassin's Creed laissera aussi place au côté infiltration et discrétion, qui est de plus en plus mis de côté dans les derniers jeux.

En attendant d'en savoir plus, Assassin's Creed Valhalla est lui disponible sur Amazon, vendu dès 41,99 €.

Lire aussi : NETFLIX : Assassin's Creed, Azaïzia Aymar donne des nouvelles des séries d'animation et live-action