System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, une mauvaise nouvelle annoncée juste avant le lancement !

Nightdive Studios prend son temps pour sortir ses jeux System Shock





Nightdive Studios n'est visiblement pas à l'aise avec la franchise System Shock. Le studio, spécialisé dans le développement de remasters, avait déjà mis de très longues années avant de sortir le remake du premier System Shock, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S depuis un an seulement. Désormais, les amateurs d'immersive sims attendent sa suite, System Shock 2: Enhanced Edition, renommé en System Shock 2: 25th Anniversary Remaster.

System Shock 2 sortira en retard sur consoles





En mars dernier, Nightdive Studios était tout fier d'annoncer que System Shock 2: 25th Anniversary Remaster sortirait le 26 juin 2026 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One (mais pas en VR, cette version a été annulée). Mais, alors que le lancement approchait à grands pas, le studio a publié un communiqué sur son compte officiel Bluesky pour annoncer une mauvaise nouvelle :

Comme vous pouvez le lire, la date de sortie de System Shock 2: 25th Anniversary Remaster est repoussé sur PlayStation, Xbox et Switch. Le jeu sortira bien le 26 juin 2026 comme prévu sur Steam, l'Epic Games Store, GOG.com et le Humble Store, mais les joueurs sur consoles devront patienter davantage. Quand pourrons-nous mettre les mains sur System Shock 2: 25th Anniversary Remaster sur ces plateformes ? Eh bien Nightdive Studios évoque « les deux premières semaines de juillet », sans plus de précisions, mais le retard ne devrait pas être trop important. Pour patienter, vous pouvez retrouver le remake de System Shock à 19,99 € sur Cdiscount.

Le remaster d'un jeu culte





Sorti en 1999 sur PC (soit un an avant Deus Ex), System Shock 2 est le fier représentant du genre immersive sim, laissant une grande liberté aux joueurs. Nous y explorons le Von Braun, un vaisseau spatial envahi de mutants et de robots mortels. Pire encore, le navire est contrôlé par SHODAN, une intelligence artificielle qui souhaite la destruction de l'humanité, rien que ça. En plus de proposer des graphismes remis au goût du jour, System Shock 2: 25th Anniversary Remaster inclura du multijoueur cross-plateform, le support des mods et des écrans ultra-larges, un framerate jusqu'à 144 fps, des animations et modèles de personnages et d'armes retravaillés, la prise en marge optimisée et diverses améliorations.