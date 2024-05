System Shock : pour affronter un Dieu numérique sur consoles, c'est maintenant

Certains jeux se font attendre plus que d'autres, c'était le cas pour System Shock, remake du FPS/RPG de 1994 par Nightdive Studios. Après des années de développement, le titre était sorti l'année dernière, mais uniquement sur PC. Les joueurs sur consoles de salon ont dû patienter encore de longs mois avant de mettre les mains sur le jeu.

C'est aujourd'hui que sort enfin le remake de System Shock sur PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Les joueurs consoles peuvent eux aussi partir explorer la Citadel Station dans l'espace, affronter l'IA maléfique SHODAN et sauver la Terre de la destruction. Tout un programme ! Le remake inclut pour rappel des graphismes HD, des commandes modernisées, une interface utilisateur améliorée, ainsi que des sons et musiques renouvelés. Nightdive Studios rappelle au passage qu'il a travaillé avec plusieurs membres de Looking Glass Studios, derrière le jeu d'origine, et a même fait appel à Terri Brosius, la voix de SHODAN dès 1994.

Vous pouvez retrouver System Shock en version physique contre 39,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

