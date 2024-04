System Shock : une mise à jour 1.2 qui change un tas de chose lancée

Après des années de développement, Nightdive Studios a lancé en mai 2023 un remake de System Shock, du moins sur ordinateurs. Le titre arrivera sur consoles de salon le mois prochain, mais le studio continue de peaufiner sa copie et lance aujourd'hui une mise à jour 1.2.

Le long patch notes de cette mise à jour 1.2 pour System Shock est à découvrir sur Steam en anglais, mais il faut surtout retenir la possibilité d'incarner une hackeuse, le support des sauvegardes dans le cloud et un combat final totalement retravaillé. PLAION, éditeur du jeu, rajoute :

Cette mise à jour de System Shock, appelée version 1.2, offre une fin revue et corrigée, la possibilité de jouer avec une hackeuse féminine en option supplémentaire, ainsi qu'une multitude d'améliorations, d'optimisations de jeu et de corrections. Les joueurs osant retourner sur la station Citadel pour affronter SHODAN, l'IA rebelle aux desseins malveillants, se retrouveront face à des rencontres ennemies enrichies, avec de nouvelles attaques et comportements, mais aussi un rééquilibrage du jeu. De plus, cette mise à jour introduit un nouveau système de balises pour faciliter la navigation dans le mode de difficulté facile.

Les studios rappellent que System Shock sortira le 21 mai prochain sur PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, il inclura de base cette mise à jour 1.2. Vous pouvez retrouver le jeu à partir de 18,99 € sur Amazon, la Fnac, GOG.com et Gamesplanet.