System Shock : nouvelle bande-annonce pour le remake et premier aperçu de gameplay de sa suite en Enhanced Edition

Après des années d'attente, le remake de System Shock sortira enfin dans une dizaine de jours, du moins sur PC. Le jeu de rôle et de tir à la première personne de Looking Glass Studios a été remis au goût du jour par Nightdive Studios, qui a partagé récemment une nouvelle bande-annonce à admirer juste ici :

Ce remake de System Shock se veut être le plus fidèle possible à l'original de 1994, mais les développeurs ont modernisé les graphismes, l'interface, les commandes, ainsi que les sons et musiques, avec un nouveau doublage de SHODAN toujours assuré par Terri Brosius. En plus de cela, Nightdive Studios partage une première vidéo de gameplay de System Shock 2: Enhanced Edition. Le projet devait à l'origine être une simple remastérisation, le premier volet a eu droit à ce traitement en 2015, mais finalement, les développeurs sont allés ici un peu plus loin. Le code source a été porté dans le KEX Engine grâce au reverse engineering, rendant le titre compatible sur les plateformes modernes, avec des cinématiques, textures et modèles de personnage et armes améliorés, le mode multijoueur coopératif sera lui aussi de la partie.

System Shock 2: Enhanced Edition n'a pas de date de sortie, mais il sera pour rappel offert aux joueurs qui précommanderont ou achèteront dans les prochaines semaines le remake de System Shock, ce dernier est proposé contre 35,99 € sur Gamesplanet.