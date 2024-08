Disney Epic Mickey: Rebrushed, une nouvelle bande-annonce vient brosser un tableau enchanteur de ce remake

En début d'année, lors du Nintendo Direct: Partner Showcase qui avait été diffusé, nous avions découvert Disney Epic Mickey: Rebrushed, un remake du jeu d'aventure de la Wii alors développé par Junction Point Studios et qui avait connu deux suites dans la foulée. Nous avions revu ce projet de Purple Lamp Studios en juin, découvrant alors sa date de sortie et son édition collector. Pour le THQ Nordic Digital Showcase 2024, c'est cette fois une bande-annonce de gameplay plus traditionnelle qui est venue mettre en avant les diverses facettes de cette aventure revisitée.

Nous voyons donc en action Mickey maniant le pinceau magique de Yen Sid pour redonner de la couleur aux environnements, faire apparaître ou disparaître des éléments de décors et même combattre, secourant les habitants des terres du monde de la désolation et parcourant des niveaux classiques en noir et blanc grâce à des projecteurs, en plus d'affrontements de boss pour le moins déjantés. Bref, de quoi ravir petits et grands.

Disney Epic Mickey: Rebrushed est attendu le 24 septembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC. Vous pouvez le précommander au prix de 59,99 € sur Amazon ou à la Fnac.