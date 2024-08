Disney Epic Mickey: Rebrushed, une belle surprise pour les joueurs avant la sortie

Le mois prochain, THQ Nordic et Purple Lamp Studios sortiront Disney Epic Mickey: Rebrushed, un remake du jeu d'aventure et d'aventure à l'origine conçu par Junction Point Studios et Warren Spector. Les studios de quoi nous faire patienter en attendant de mettre les mains sur cette nouvelle version.

THQ Nordic annonce aujourd'hui le lancement immédiat de la démo de Disney Epic Mickey: Rebrushed sur toutes les plateformes, à savoir sur Steam (PC), le PlayStation Store (PS4 et PS5), le Microsoft Store (Xbox One et Xbox Series X|S) et l'eShop (Nintendo Switch).

Entrez dans le monde fantastique de Disney Epic Mickey: Rebrushed ! Essayez dès maintenant la démo gratuite et découvrez un aperçu de l'aventure passionnante de Mickey Mouse dans ce jeu de plates-formes 3D magnifiquement réimaginé. Explorez un monde de la désolation réimaginé, habité par les personnages et histoires intemporels de Disney.

Brandissez le pinceau magique : appliquez de la peinture pour créer ou du dissolvant pour transformer. Chaque choix détermine votre histoire !

Faites la connaissance d’Oswald le lapin chanceux, la star originale de Disney, dans un monde riche et narratif.

Découvrez un gameplay avancé, avec de nouvelles compétences et des graphismes améliorés dans un décor classique.

Mickey dispose de nouveaux mouvements tels que le bond, le marteau-pilon et le sprint.

La date de sortie de Disney Epic Mickey: Rebrushed est fixée au 24 septembre 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez le précommander contre 59,99 € sur Amazon.