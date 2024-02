Disney Epic Mickey: Rebrushed, un magnifique remake annoncé en vidéo

Après les Ultima, Thief et Deus Ex, Warren Spector a abandonné les jeux violents pour réaliser Epic Mickey, un jeu de plateforme avec la mascotte de Disney exclusif à la Nintendo Wii. 14 ans plus tard, le titre va avoir droit à un remake, officialisé à l'occasion du Nintendo Direct: Partner Showcase :

Disney Epic Mickey: Rebrushed suivra toujours la souris au short rouge dans le laboratoire de Yen Sid, mettant la main sur un pinceau magique. Après un accident, Mickey se retrouve coincé dans un monde alternatif avec des personnages oubliés, il va devoir se servir de la peinture pour s'échapper de cette dimension.

Disney Epic Mickey: Rebrushed est attendu dans le courant de l'année 2024 sur Nintendo Switch, mais la bande-annonce affiche clairement la date du 25 mars sur un calendrier, nous devrions avoir des informations supplémentaires dès le mois prochain. Vous pouvez retrouver des cartes eShop sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.